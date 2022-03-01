https://sputnik-georgia.ru/20220301/razgovor-putina-s-zelenskim-poka-ne-planiruetsya---peskov-264882122.html

Разговор Путина с Зеленским пока не планируется - Песков

Разговор Путина с Зеленским пока не планируется - Песков

Россия продолжает считать Зеленского легитимным президентом Украины, подчеркнул Песков 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T15:32+0400

2022-03-01T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Разговора президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в планах пока нет, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.Он добавил, что Россия продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины.Владимиру Путину доложено об итогах переговоров российских и украинских делегаций, но давать какие-то оценки пока рано, отметил Песков.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис Владимира Зеленского заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины".Ситуация на УкраинеПрезидент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе>>По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, в мире, политика, владимир зеленский, украина