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Саакашвили в зале суда понадобилась помощь врачей
Саакашвили в зале суда понадобилась помощь врачей
Бывший президент выразил желание вернуться на Украину 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T17:01+0400
2022-03-01T17:01+0400
2022-03-01T17:23+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В Тбилисском городском суде состоялся очередной процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в зале суда политик почувствовал недомогание из-за объявленной голодовки.Дело касается растраты 9 миллионов лари из госбюджета. Саакашвили заочно предъявили обвинение в растрате госимущества в июле 2014 года. В этом списке числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда. Все расходы Саакашвили в период президентства были обнародованы после снятия грифа "секретно", через неделю после предъявления обвинения.Процесс начался с обращения Саакашвили к властям, в котором он выразил желание отправиться на Украину к своему другу президенту Владимиру Зеленскому.Во время выступления Саакашвили несколько раз почувствовал слабость, и процесс пришлось остановить, ему понадобилась медицинская помощь. Экс-президент уже девятый день отказывается от приема пищи. Главной причиной бессрочной голодовки, по словам экс-президента, стало плохое лечение.После перерыва судья принял решение вернуть обвиняемого в пенитенциарное учреждение в Рустави, где он отбывает наказание по другим уголовным делам.Процесс продолжился без главного обвиняемого.В качестве обвиняемого вместе с Саакашвили по делу проходит бывший глава Специальной службы государственной охраны Темур Джанашия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Саакашвили в зале суда понадобилась помощь врачей
17:01 01.03.2022 (обновлено: 17:23 01.03.2022) Подписаться на
Бывший президент выразил желание вернуться на Украину
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В Тбилисском городском суде состоялся очередной процесс по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в зале суда политик почувствовал недомогание из-за объявленной голодовки.
Дело касается растраты 9 миллионов лари из госбюджета. Саакашвили заочно предъявили обвинение в растрате госимущества в июле 2014 года. В этом списке числятся приобретенные в Лондоне пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму в 28,6 тысячи долларов, а также другая дорогая одежда.
Все расходы Саакашвили в период президентства были обнародованы после снятия грифа "секретно", через неделю после предъявления обвинения.
Процесс начался с обращения Саакашвили к властям, в котором он выразил желание отправиться на Украину к своему другу президенту Владимиру Зеленскому.
"Меня там ждут... Я должен быть на Украине - в стране, гражданином которой являюсь, хочу быть рядом с моим главнокомандующим. Проявите смелость и поверьте тем европейским президентам, которые говорят вам - отпустите Саакашвили", - сказал экс-президент.
Во время выступления Саакашвили несколько раз почувствовал слабость, и процесс пришлось остановить, ему понадобилась медицинская помощь. Экс-президент уже девятый день отказывается от приема пищи. Главной причиной бессрочной голодовки, по словам экс-президента, стало плохое лечение.
После перерыва судья принял решение вернуть обвиняемого в пенитенциарное учреждение в Рустави, где он отбывает наказание по другим уголовным делам.
Процесс продолжился без главного обвиняемого.
В качестве обвиняемого вместе с Саакашвили по делу проходит бывший глава Специальной службы государственной охраны Темур Джанашия.
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