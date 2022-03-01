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"Самостоятельный дизайн": грузинские студенты создали "Мягкое дерево"
"Самостоятельный дизайн": грузинские студенты создали "Мягкое дерево"
Источником вдохновения студентов стала книга Энцо Мари "Самостоятельный дизайн", в которой провозглашается важность простого подхода к созданию дизайна 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T18:20+0400
2022-03-01T18:20+0400
2022-03-01T18:20+0400
дизайнеры
грузия
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общество
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Групповая выставка "Soft Wood" ("Мягкое дерево") работ студентов Школы архитектуры и дизайна визуальных искусств Свободного университета проходит в тбилисском многофункциональном центре "Фабрика".На экспозиции представлена группа курса дизайна продуктов (Product Design Studio) Райнера Кибурца и работы, созданные студентами за последний семестр.""Autoprogettazione" — это, по сути, руководство по дизайну коллекции мебели, которую можно собрать из самых простых материалов, используя только молоток и гвозди", - говорится в сообщении организаторов выставки.Отмечается, что студенты последовали подходу Энцо Мари с небольшими изменениями, используя только два разных размера бруса и один метод соединения. Упражнения проводились индивидуально: каждый студент выбирал предмет мебели по своему желанию, который соответствовал конкретной потребности.В проекте участвуют студенты: Зизи Адамия, Мария Гачечиладзе, Эка Гогуа, Ирина Ломидзе, Мариам Мествиришвили, Анана Сулаберидзе и Элене Пичхадзе. Выставка проходит в "Фабрике" по адресу улица Ниношвили, 8. Успеть на нее можно до 3 мартаПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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дизайнеры, грузия, новости, общество, тбилиси
"Самостоятельный дизайн": грузинские студенты создали "Мягкое дерево"
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Источником вдохновения студентов стала книга Энцо Мари "Самостоятельный дизайн", в которой провозглашается важность простого подхода к созданию дизайна
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Групповая выставка "Soft Wood" ("Мягкое дерево") работ студентов Школы архитектуры и дизайна визуальных искусств Свободного университета проходит в тбилисском многофункциональном центре "Фабрика".
На экспозиции представлена группа курса дизайна продуктов (Product Design Studio) Райнера Кибурца и работы, созданные студентами за последний семестр.
Основным источником вдохновения студентов является книга Энцо Мари (Enzo Mari) "Самостоятельный дизайн" ("Autoprogettazione"), в которой подчеркивается важность простого и прямого подхода к процессу создания дизайна.
""Autoprogettazione" — это, по сути, руководство по дизайну коллекции мебели, которую можно собрать из самых простых материалов, используя только молоток и гвозди", - говорится в сообщении организаторов выставки.
Отмечается, что студенты последовали подходу Энцо Мари с небольшими изменениями, используя только два разных размера бруса и один метод соединения.
Упражнения проводились индивидуально: каждый студент выбирал предмет мебели по своему желанию, который соответствовал конкретной потребности.
В проекте участвуют студенты: Зизи Адамия, Мария Гачечиладзе, Эка Гогуа, Ирина Ломидзе, Мариам Мествиришвили, Анана Сулаберидзе и Элене Пичхадзе. Выставка проходит в "Фабрике" по адресу улица Ниношвили, 8. Успеть на нее можно до 3 марта
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