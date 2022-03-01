https://sputnik-georgia.ru/20220301/samostoyatelnyy-dizayn-gruzinskie-studenty-sozdali-myagkoe-derevo--264889748.html

"Самостоятельный дизайн": грузинские студенты создали "Мягкое дерево"

"Самостоятельный дизайн": грузинские студенты создали "Мягкое дерево"

Источником вдохновения студентов стала книга Энцо Мари "Самостоятельный дизайн", в которой провозглашается важность простого подхода к созданию дизайна 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T18:20+0400

2022-03-01T18:20+0400

2022-03-01T18:20+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Групповая выставка "Soft Wood" ("Мягкое дерево") работ студентов Школы архитектуры и дизайна визуальных искусств Свободного университета проходит в тбилисском многофункциональном центре "Фабрика".На экспозиции представлена группа курса дизайна продуктов (Product Design Studio) Райнера Кибурца и работы, созданные студентами за последний семестр.""Autoprogettazione" — это, по сути, руководство по дизайну коллекции мебели, которую можно собрать из самых простых материалов, используя только молоток и гвозди", - говорится в сообщении организаторов выставки.Отмечается, что студенты последовали подходу Энцо Мари с небольшими изменениями, используя только два разных размера бруса и один метод соединения. Упражнения проводились индивидуально: каждый студент выбирал предмет мебели по своему желанию, который соответствовал конкретной потребности.В проекте участвуют студенты: Зизи Адамия, Мария Гачечиладзе, Эка Гогуа, Ирина Ломидзе, Мариам Мествиришвили, Анана Сулаберидзе и Элене Пичхадзе. Выставка проходит в "Фабрике" по адресу улица Ниношвили, 8. Успеть на нее можно до 3 мартаПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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дизайнеры, грузия, новости, общество, тбилиси