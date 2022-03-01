https://sputnik-georgia.ru/20220301/skazka-i-psikhodelika-v-tbilisi-otkrylas-interesnaya-vystavka-264884378.html

Сказка и психоделика: в Тбилиси открылась интересная выставка

Сказка и психоделика: в Тбилиси открылась интересная выставка

В картинах художницы Нато Сирбиладзе стирается грань между реальностью и фантазией, отмечают в музее 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T17:49+0400

2022-03-01T17:49+0400

2022-03-01T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Ретроспективная выставка художницы Нато Сирбиладзе "Картины старой памяти" открылась в Грузинском музее изобразительных искусств в Тбилиси.Экспозиция представляет собой своего рода биографический монолог живописца. На выставке можно будет увидеть картины, созданные художницей в период со второй половины 1980-х годов по настоящее время."Персонажи Сирбиладзе, затерянные во времени маленькие существа, животные, одухотворенные предметы, культурные и религиозные герои кажутся главами единого романа. Здесь объединяются сказка и психоделика. И зритель задается вопросом, на который сложно найти ответ: где грань между реальностью и фантазией", - говорится в сообщении музея.Работы Нато Сирбиладззе можно увидеть в зале временных экспозиций музея изобразительных искусств. Выставка продлится до 1 апреля.Нато Сирбиладзе родилась в 1955 году в Тбилиси. После окончания школы продолжила обучение в педагогическом институте. В 1973 году начала работать в Национальной библиотеке страны.Интересно то, что Нато Сирбиладзе начала рисовать в возрасте 31 года. Первая выставка ее работ прошла в здании библиотеки.Критики отмечают, что именно отсутствие профессионального образования помогает художнице найти свой индивидуальный художественный почерк. Сирбиладзе в основном рисует акварелью и гуашью, а ее творчество отличается разнообразием сюжетов и техник.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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тбилиси, грузия, культура, новости, грузинские художники