https://sputnik-georgia.ru/20220301/v-gruzii-nachala-funktsionirovat-sluzhba-po-rassledovaniyu-prestupleniy-chinovnikov-264868831.html

В Грузии начала функционировать Служба по расследованию преступлений чиновников

В Грузии начала функционировать Служба по расследованию преступлений чиновников

В компетенцию службы входит расследование преступлений сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T08:02+0400

2022-03-01T08:02+0400

2022-03-01T08:02+0400

грузия

новости

политика

служба государственного инспектора

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264714097_0:290:3079:2021_1920x0_80_0_0_a346668cab9d35f6bd3bf2d94d56f2fe.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. С 1 марта в Грузии начала работу Специальная следственная служба, которую возглавил начальник департамента Генпрокуратуры Грузии по процессуальному руководству следствием Службы госинспектора Карло Кацитадзе.В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.Новая служба создана в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, служба государственного инспектора