https://sputnik-georgia.ru/20220301/v-gruzii-nachala-funktsionirovat-sluzhba-po-rassledovaniyu-prestupleniy-chinovnikov-264868831.html
В Грузии начала функционировать Служба по расследованию преступлений чиновников
В Грузии начала функционировать Служба по расследованию преступлений чиновников
В компетенцию службы входит расследование преступлений сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T08:02+0400
2022-03-01T08:02+0400
2022-03-01T08:02+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. С 1 марта в Грузии начала работу Специальная следственная служба, которую возглавил начальник департамента Генпрокуратуры Грузии по процессуальному руководству следствием Службы госинспектора Карло Кацитадзе.В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.Новая служба создана в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, служба государственного инспектора
В Грузии начала функционировать Служба по расследованию преступлений чиновников
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В компетенцию службы входит расследование преступлений сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. С 1 марта в Грузии начала работу Специальная следственная служба, которую возглавил начальник департамента Генпрокуратуры Грузии по процессуальному руководству следствием Службы госинспектора Карло Кацитадзе.
В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции.
Новая служба создана в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.
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