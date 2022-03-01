https://sputnik-georgia.ru/20220301/v-gruzii-nachala-funktsionirovat-sluzhba-po-zaschite-lichnykh-dannykh-264868945.html

В Грузии начала функционировать Служба по защите личных данных

В Грузии начала функционировать Служба по защите личных данных

Служба получит доступ к данным о прослушке граждан во время следственных мероприятий 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T10:07+0400

2022-03-01T10:07+0400

2022-03-01T10:07+0400

грузия

новости

общество

служба государственного инспектора

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. С 1 марта в Грузии начала работу Служба по защите личных данных, которую возглавила профессор Тбилисского государственного университета, юрист, бывший специалист учебного центра нотариусов Лела Джанашвили.Служба будет заниматься защитой личных данных граждан, а также получит доступ к данным о прослушке граждан во время следственных мероприятий.Новая служба создана в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, служба государственного инспектора