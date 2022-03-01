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В Грузии начала функционировать Служба по защите личных данных
В Грузии начала функционировать Служба по защите личных данных
Служба получит доступ к данным о прослушке граждан во время следственных мероприятий 01.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. С 1 марта в Грузии начала работу Служба по защите личных данных, которую возглавила профессор Тбилисского государственного университета, юрист, бывший специалист учебного центра нотариусов Лела Джанашвили.Служба будет заниматься защитой личных данных граждан, а также получит доступ к данным о прослушке граждан во время следственных мероприятий.Новая служба создана в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Грузии начала функционировать Служба по защите личных данных

10:07 01.03.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - улица Пушкина, подъем к пл Свободы с моста Бараташвили
Вид на город Тбилиси - улица Пушкина, подъем к пл Свободы с моста Бараташвили - Sputnik Грузия, 1920, 01.03.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Служба получит доступ к данным о прослушке граждан во время следственных мероприятий
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. С 1 марта в Грузии начала работу Служба по защите личных данных, которую возглавила профессор Тбилисского государственного университета, юрист, бывший специалист учебного центра нотариусов Лела Джанашвили.
Служба будет заниматься защитой личных данных граждан, а также получит доступ к данным о прослушке граждан во время следственных мероприятий.
Новая служба создана в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.
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