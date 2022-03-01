https://sputnik-georgia.ru/20220301/v-gruzii-nachala-funktsionirovat-sluzhba-po-zaschite-lichnykh-dannykh-264868945.html
В Грузии начала функционировать Служба по защите личных данных
В Грузии начала функционировать Служба по защите личных данных
Служба получит доступ к данным о прослушке граждан во время следственных мероприятий 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T10:07+0400
2022-03-01T10:07+0400
2022-03-01T10:07+0400
грузия
новости
общество
служба государственного инспектора
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701396_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_aa5554382eec76045d64fefb0714a6bd.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. С 1 марта в Грузии начала работу Служба по защите личных данных, которую возглавила профессор Тбилисского государственного университета, юрист, бывший специалист учебного центра нотариусов Лела Джанашвили.Служба будет заниматься защитой личных данных граждан, а также получит доступ к данным о прослушке граждан во время следственных мероприятий.Новая служба создана в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264701396_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_fcc5241762d74a4d66ae69dcb4632372.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, служба государственного инспектора
В Грузии начала функционировать Служба по защите личных данных
Подписаться на
Служба получит доступ к данным о прослушке граждан во время следственных мероприятий
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. С 1 марта в Грузии начала работу Служба по защите личных данных, которую возглавила профессор Тбилисского государственного университета, юрист, бывший специалист учебного центра нотариусов Лела Джанашвили.
Служба будет заниматься защитой личных данных граждан, а также получит доступ к данным о прослушке граждан во время следственных мероприятий.
Новая служба создана в Грузии на основе Службы государственного инспектора. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили, но последняя все же подписала соответствующие поправки.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.