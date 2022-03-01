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В Грузии отменили бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус
В Грузии отменили бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус
При этом бесплатными остаются быстрые тесты на антиген 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T12:08+0400
2022-03-01T12:08+0400
2022-03-01T12:13+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В госпрограмму тестирования коронавируса в Грузии вошли изменения, согласно которым с 1 марта ПЦР-тесты в стране больше не бесплатные, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.В Грузии ПЦР-тест можно было сделать бесплатно при наличии симптомов, характерных коронавирусу. Решение о проведении теста принимал врач и выдавал соответствующее направление.ПЦР-тестирование остается бесплатным только для сотрудников стратегических объектов – это врачи, педагоги и другие работники подобных структур. Что касается быстрых тестов на антиген, то они остаются бесплатными. В Минздраве отмечают, что лица, у которых результат теста на антиген будет отрицательным, все равно должен остаться дома в изоляции, минимум в течение пяти дней.Грузия прошла пик шестой волны коронавиурса. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,5 миллиона случаев инфицирования.Пик штамма "омикрон" пришелся на 1 февраля, когда в стране зафиксировали 26 320 новых случаев коронавируса. Далее случаи начали постепенно снижаться.На данный момент в Грузии доминирует штамм "омикрон", и он встречается в 95% случаев. В 75% – это подтип "омикрона" BA.2. Этот штамм отличается большей заразностью и может вызвать тяжелое течение заболевания.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19, тесты
В Грузии отменили бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус
12:08 01.03.2022 (обновлено: 12:13 01.03.2022) Подписаться на
При этом бесплатными остаются быстрые тесты на антиген
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В госпрограмму тестирования коронавируса в Грузии вошли изменения, согласно которым с 1 марта ПЦР-тесты в стране больше не бесплатные, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
В Грузии ПЦР-тест можно было сделать бесплатно при наличии симптомов, характерных коронавирусу. Решение о проведении теста принимал врач и выдавал соответствующее направление.
"Пересмотр режимов ковид-тестирования произошел с учетом эпидемиологического положения. В стране основным вариантом распространения остается "омикрон" и пики распространения пройдены. Нужно отметить, что снижается показатель госпитализации, а большая часть случаев протекает бессимптомно или с легкими симптомами", – говорится в заявлении минздрава.
ПЦР-тестирование остается бесплатным только для сотрудников стратегических объектов – это врачи, педагоги и другие работники подобных структур.
Что касается быстрых тестов на антиген, то они остаются бесплатными. В Минздраве отмечают, что лица, у которых результат теста на антиген будет отрицательным, все равно должен остаться дома в изоляции, минимум в течение пяти дней.
Грузия прошла пик шестой волны коронавиурса. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,5 миллиона случаев инфицирования.
Пик штамма "омикрон" пришелся на 1 февраля, когда в стране зафиксировали 26 320 новых случаев коронавируса. Далее случаи начали постепенно снижаться.
На данный момент в Грузии доминирует штамм "омикрон", и он встречается в 95% случаев. В 75% – это подтип "омикрона" BA.2. Этот штамм отличается большей заразностью и может вызвать тяжелое течение заболевания.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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