https://sputnik-georgia.ru/20220301/v-gruzii-otmenili-besplatnye-ptsr-testy-na-koronavirus-264873659.html

В Грузии отменили бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус

В Грузии отменили бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус

При этом бесплатными остаются быстрые тесты на антиген 01.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В госпрограмму тестирования коронавируса в Грузии вошли изменения, согласно которым с 1 марта ПЦР-тесты в стране больше не бесплатные, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.В Грузии ПЦР-тест можно было сделать бесплатно при наличии симптомов, характерных коронавирусу. Решение о проведении теста принимал врач и выдавал соответствующее направление.ПЦР-тестирование остается бесплатным только для сотрудников стратегических объектов – это врачи, педагоги и другие работники подобных структур. Что касается быстрых тестов на антиген, то они остаются бесплатными. В Минздраве отмечают, что лица, у которых результат теста на антиген будет отрицательным, все равно должен остаться дома в изоляции, минимум в течение пяти дней.Грузия прошла пик шестой волны коронавиурса. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,5 миллиона случаев инфицирования.Пик штамма "омикрон" пришелся на 1 февраля, когда в стране зафиксировали 26 320 новых случаев коронавируса. Далее случаи начали постепенно снижаться.На данный момент в Грузии доминирует штамм "омикрон", и он встречается в 95% случаев. В 75% – это подтип "омикрона" BA.2. Этот штамм отличается большей заразностью и может вызвать тяжелое течение заболевания.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19, тесты