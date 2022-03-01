https://sputnik-georgia.ru/20220301/v-gruzii-perestanut-vypisyvat-retsepty-na-bumage-264869080.html

В Грузии перестанут выписывать рецепты на бумаге

В Грузии перестанут выписывать рецепты на бумаге

Новшество даст возможность жителей Грузии самим выбирать аптеку, считают в Минздраве 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T10:23+0400

2022-03-01T10:23+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. С 1 марта в Грузии для второй группы медикаментов вводятся электронные рецепты, что означает, что врачи больше не будут выписывать рецепты на бумаге.По данным Минздрава, это даст возможность жителей Грузии самим выбирать аптеку, так как в электронном рецепте будет только название лекарства.Речь идет о десятках медикаментов, в том числе антибиотиках, антидепрессантах, лекарствах, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также медикаментах, регулирующих давление.Жители Грузии не первый год жалуются на высокие цены на медикаменты, которые в соседней Турции стоят в три-четыре раза меньше. В связи с этим власти Грузии разработали пакет мер, которые должны урегулировать вопрос с ценами и навязыванием пациентам дорогих лекарств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, минздрав грузии