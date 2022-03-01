https://sputnik-georgia.ru/20220301/v-gruzii-vozbudili-ugolovnoe-delo-za-post-v-sotssetyakh-264896836.html

В Грузии возбудили уголовное дело за пост в соцсетях

В Грузии возбудили уголовное дело за пост в соцсетях

МВД Грузии призвало граждан, политических лидеров и организаторов акций соблюдать общественный порядок и подчиняться требованиям полиции 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T23:53+0400

2022-03-01T23:53+0400

2022-03-01T23:53+0400

грузия

новости

мвд грузии

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824813_0:45:2501:1451_1920x0_80_0_0_9405d8e8b09b017a80f102021def2027.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "публичный призыв к насильственным действиям" за призыв повредить здание канцелярии в социальных сетях.По данным МВД Грузии, гражданина уже пригласили на опрос в МВД Грузии на основании возбужденного уголовного дела по статье "публичный призыв к насильственным действиям".МВД Грузии также призвало граждан, политических лидеров и организаторов акций соблюдать общественный порядок и подчиняться требованиям полиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, мвд грузии, происшествия