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В Грузии возбудили уголовное дело за пост в соцсетях
В Грузии возбудили уголовное дело за пост в соцсетях
МВД Грузии призвало граждан, политических лидеров и организаторов акций соблюдать общественный порядок и подчиняться требованиям полиции 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T23:53+0400
2022-03-01T23:53+0400
2022-03-01T23:53+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "публичный призыв к насильственным действиям" за призыв повредить здание канцелярии в социальных сетях.По данным МВД Грузии, гражданина уже пригласили на опрос в МВД Грузии на основании возбужденного уголовного дела по статье "публичный призыв к насильственным действиям".МВД Грузии также призвало граждан, политических лидеров и организаторов акций соблюдать общественный порядок и подчиняться требованиям полиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, мвд грузии, происшествия
В Грузии возбудили уголовное дело за пост в соцсетях
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МВД Грузии призвало граждан, политических лидеров и организаторов акций соблюдать общественный порядок и подчиняться требованиям полиции
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "публичный призыв к насильственным действиям" за призыв повредить здание канцелярии в социальных сетях.
"Следствие установило, что пользователь социальной сети, 1989 года рождения, публично призвал граждан к повреждению инфраструктуры на первом этаже административного здания правительства в Тбилиси на улице Ингороква", - говорится в сообщении
МВД.
По данным МВД Грузии, гражданина уже пригласили на опрос в МВД Грузии на основании возбужденного уголовного дела по статье "публичный призыв к насильственным действиям".
МВД Грузии также призвало граждан, политических лидеров и организаторов акций соблюдать общественный порядок и подчиняться требованиям полиции.
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