https://sputnik-georgia.ru/20220301/v-shkolakh-gruzii-stali-menshe-zarazhatsya-koronavirusom-264875943.html

В школах Грузии стали меньше заражаться коронавирусом

В школах Грузии стали меньше заражаться коронавирусом

Показатель инфицирования коронавирусом в учебных заведениях значительно понизился 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T12:56+0400

2022-03-01T12:56+0400

2022-03-01T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В государственных и частных школах Грузии за последние недели понизился показатель инфицирования коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.Так, коронавирус подтвердился у 2,4% учителей и 1% учеников.В минобразовании отмечают, что ведомство следует рекомендациям эпидемиологов. Из 2 085 госшкол и 217 частных школ на полном дистанционном обучении находятся 46 школ. Это в шесть раз меньше, чем на прошлой неделе, отмечают в ведомстве.По всей Грузии дистанционно работают 99 учителей из групп риска.С целью предотвращения распространения коронавируса в школах Грузии действуют ковид-правила, в том числе термоскрининг, использование дезбарьеров и дезинфекционных растворов. В силе остается и ношение масок.Продолжается обязательное тестирование учителей и представителей администрации школ. К этому времени вакцинировано 73,7% учителей и представителей администрации, из них полностью вакцинировано 97%.В Грузии учебный процесс проходит в смешанном формате. В случае желания родители могут перевести детей на дистанционный режим обучения.Грузия прошла пик шестой волны коронавиурса. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1,6 миллиона случаев инфицирования.Пик штамма "омикрон" пришелся на 1 февраля, когда в стране зафиксировали 26 320 новых случаев коронавируса. Далее случаи начали постепенно снижаться. За последние сутки в стране выявили 6 847 новых случаев.На данный момент в Грузии доминирует штамм "омикрон", и он встречается в 95% случаев. В 75% – это подтип "омикрона" BA.2. Этот штамм отличается большей заразностью и может вызвать тяжелое течение заболевания.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19