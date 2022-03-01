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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе закрылась для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе закрылась для большегрузов
Участок Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыт для трейлеров из-за снега и гололеда 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T22:01+0400
2022-03-01T22:01+0400
2022-03-01T22:05+0400
грузия
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ситуация на военно-грузинской дороге
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение трейлеров, сообщат Департамент автомобильных дорог Грузии.В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снега и гололеда, говорится в сообщении.Для остального вида транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, погода, новости, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе закрылась для большегрузов
22:01 01.03.2022 (обновлено: 22:05 01.03.2022) Подписаться на
Участок Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыт для трейлеров из-за снега и гололеда
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение трейлеров, сообщат Департамент автомобильных дорог Грузии.
В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снега и гололеда, говорится в сообщении
.
Для остального вида транспорта движение свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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