https://sputnik-georgia.ru/20220301/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-zakrylas-dlya-bolshegruzov-264894258.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе закрылась для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе закрылась для большегрузов

Участок Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс закрыт для трейлеров из-за снега и гололеда 01.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение трейлеров, сообщат Департамент автомобильных дорог Грузии.В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снега и гололеда, говорится в сообщении.Для остального вида транспорта движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, погода, новости, ситуация на военно-грузинской дороге