https://sputnik-georgia.ru/20220301/vladeltsy-kart-ryada-rossiyskikh-bankov-ne-smogut-vospolzovatsya-imi-v-gruzii-264883948.html

Владельцы карт ряда российских банков не смогут воспользоваться ими в Грузии

Владельцы карт ряда российских банков не смогут воспользоваться ими в Грузии

VTB Bank Georgia на данный момент продолжает обслуживание юридических лиц, а физических лиц будет обслуживать "Базис Банк" 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T16:28+0400

2022-03-01T16:28+0400

2022-03-01T16:28+0400

грузия

новости

экономика

ассоциация банков грузии

антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В Грузии приостановлены операции картами VISA и Mastercard российских банков, попавших под санкции, сообщает Ассоциация банков Грузии.Евросоюз ввел санкции против ряда российских банков, которые отключили от международной системы платежей SWIFT. Под санкции попали следующие банки - ВТБ, Сбер, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, "Открытие", Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк, Промсвязьбанк.Кроме того, пользователи банков Грузии не смогут перечислять через систему SWIFT пользователям российских банков, а также не смогут получать перечисления из этих банков.Также в Ассоциации банков Грузии отмечают, VTB Bank Georgia на данный момент продолжает обслуживание юридических лиц, а физических лиц будет обслуживать "Базис Банк", который 28 лет оперирует на рынке."Согласно сделке всем бывшим пользователям VTB Bank Georgia сохраняются все условия и тарифы, неизменными остались их вклады и кредитные обязательства. Они как пользователи "Базис банка" будут получать полноценное обслуживание в "Базис банке", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по "демилитаризации и денацификации Украины". Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, ассоциация банков грузии, антироссийские санкции