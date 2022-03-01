https://sputnik-georgia.ru/20220301/vyzvannyy-omikronom-koronavirus-v-osnovnom-protekaet-kak-orvi---rospotrebnadzor-264875562.html

Вызванный "омикроном" коронавирус в основном протекает как ОРВИ – Роспотребнадзор

Вызванный "омикроном" коронавирус в основном протекает как ОРВИ – Роспотребнадзор

Омикрон-штамм впервые идентифицирован в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T12:40+0400

2022-03-01T12:40+0400

2022-03-01T12:43+0400

штамм коронавируса "омикрон"

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", в 97% случаев протекает как ОРВИ или же бессимптомно. Об этом заявили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).Омикрон-штамм SARS-CoV-2, впервые идентифицированный в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года, отличается большим числом мутаций. При заражении омикрон-штаммом, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание протекает легче или так же, как при заражении дельта-штаммом. Может заражать переболевших и вакцинированных. "Омикрон" к концу 2021 года быстро вытеснил дельта-штамм в тех странах, где начал распространение. Обнаружен более чем в 100 странах мира, в том числе в Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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штамм коронавируса "омикрон", коронавирус covid-19, новости, общество