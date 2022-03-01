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Вызванный "омикроном" коронавирус в основном протекает как ОРВИ – Роспотребнадзор
Вызванный "омикроном" коронавирус в основном протекает как ОРВИ – Роспотребнадзор
Омикрон-штамм впервые идентифицирован в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T12:40+0400
2022-03-01T12:40+0400
2022-03-01T12:43+0400
штамм коронавируса "омикрон"
коронавирус covid-19
новости
общество
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", в 97% случаев протекает как ОРВИ или же бессимптомно. Об этом заявили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).Омикрон-штамм SARS-CoV-2, впервые идентифицированный в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года, отличается большим числом мутаций. При заражении омикрон-штаммом, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание протекает легче или так же, как при заражении дельта-штаммом. Может заражать переболевших и вакцинированных. "Омикрон" к концу 2021 года быстро вытеснил дельта-штамм в тех странах, где начал распространение. Обнаружен более чем в 100 странах мира, в том числе в Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
штамм коронавируса "омикрон", коронавирус covid-19, новости, общество
Вызванный "омикроном" коронавирус в основном протекает как ОРВИ – Роспотребнадзор
12:40 01.03.2022 (обновлено: 12:43 01.03.2022) Подписаться на
Омикрон-штамм впервые идентифицирован в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Коронавирусная инфекция, вызванная штаммом "омикрон", в 97% случаев протекает как ОРВИ или же бессимптомно. Об этом заявили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
"97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Омикрон-штамм SARS-CoV-2, впервые идентифицированный в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года, отличается большим числом мутаций.
При заражении омикрон-штаммом, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание протекает легче или так же, как при заражении дельта-штаммом. Может заражать переболевших и вакцинированных.
"Омикрон" к концу 2021 года быстро вытеснил дельта-штамм в тех странах, где начал распространение. Обнаружен более чем в 100 странах мира, в том числе в Грузии.
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