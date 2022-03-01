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Ярмарка ручных изделий многодетных женщин пройдет в Тбилиси
Ярмарка ручных изделий многодетных женщин пройдет в Тбилиси
Выставка-продажа будет посвящена Дню матери и Международному женскому дню 8 марта 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T13:13+0400
2022-03-01T13:13+0400
2022-03-01T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Выставка-продажа изделий ручной работы многодетных женщин-производителей пройдет в Тбилиси 3 и 4 марта.Гости ярмарки смогут увидеть и приобрести различные аксессуары, украшения, картины и другие оригинальные вещи.В четверг, 3 марта также состоится мероприятие, посвященное Дню матери в Грузии, которое пройдет с 15:00 до 17:00.Помимо этого, желающие мамы смогут посетить различные мастер-классы, среди которых воркшоп по созданию букетов ручной работы, окраска и изготовление цветов из гипса, а также рисование. Мероприятия пройдут в торговом центре "Карвасла". Посещение и участие свободное.Впрочем, через десять лет 8 Марта вновь получил статус праздника – его восстановили решением парламента в марте 2002 года, при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе.Стало быть, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника — 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, новости, общество, грузия, культура
Ярмарка ручных изделий многодетных женщин пройдет в Тбилиси
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Выставка-продажа будет посвящена Дню матери и Международному женскому дню 8 марта
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Выставка-продажа изделий ручной работы многодетных женщин-производителей пройдет в Тбилиси 3 и 4 марта.
Гости ярмарки смогут увидеть и приобрести различные аксессуары, украшения, картины и другие оригинальные вещи.
В четверг, 3 марта также состоится мероприятие, посвященное Дню матери в Грузии, которое пройдет с 15:00 до 17:00.
Помимо этого, желающие мамы смогут посетить различные мастер-классы, среди которых воркшоп по созданию букетов ручной работы, окраска и изготовление цветов из гипса, а также рисование.
Мероприятия пройдут в торговом центре "Карвасла". Посещение и участие свободное.
История праздника Дня матери связана с именем первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, который в 1991 году вынес его на утверждение парламента. Новый праздник должен был заменить Международный женский день, так как 8 марта, по инициативе Гамсахурдия, тогда отменили.
Впрочем, через десять лет 8 Марта вновь получил статус праздника – его восстановили решением парламента в марте 2002 года, при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе.
Стало быть, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника — 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными.
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