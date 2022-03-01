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Застрявших в Грузии граждан Украины обеспечат жильем и питанием
Застрявших в Грузии граждан Украины обеспечат жильем и питанием
Для граждан Украины в Грузии работает горячая линия 01.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-01T16:10+0400
2022-03-01T16:10+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Власти Грузии обеспечат застрявших в стране украинских туристов жильем и питанием, сообщает Национальная администрация туризма Минэкономики Грузии.По данным на 27 февраля, Национальная администрация туризма Грузии оказала помощь более чем 200 гражданам Украины, которые не могут вернуться на родину из-за продолжающихся боевых действий.По данным ведомства, все расходы по временному размещению туристов с Украины в Грузии берет на себя государство.Кроме того, для граждан Украины, находящихся в Грузии и нуждающихся в помощи, открыта горячая линия по номеру 144-3.Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по "демилитаризации и денацификации Украины". Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, общество, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Застрявших в Грузии граждан Украины обеспечат жильем и питанием
16:10 01.03.2022 (обновлено: 16:16 01.03.2022) Подписаться на
Для граждан Украины в Грузии работает горячая линия
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Власти Грузии обеспечат застрявших в стране украинских туристов жильем и питанием, сообщает Национальная администрация туризма Минэкономики Грузии.
По данным на 27 февраля, Национальная администрация туризма Грузии оказала помощь более чем 200 гражданам Украины, которые не могут вернуться на родину из-за продолжающихся боевых действий.
"Гражданин Украины, въехавший на территорию Грузии с 1 по 23 февраля, будет обеспечен государством бесплатным жильем и питанием", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, все расходы по временному размещению туристов с Украины в Грузии берет на себя государство.
Кроме того, для граждан Украины, находящихся в Грузии и нуждающихся в помощи, открыта горячая линия по номеру 144-3.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по "демилитаризации и денацификации Украины". Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
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