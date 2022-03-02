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Депутат парламента Грузии раскритиковал методы и действия оппозиции
Депутат парламента Грузии раскритиковал методы и действия оппозиции
Грузинская оппозиция борется за власть, манипулируя темой Украины, считает Субари 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T16:17+0400
2022-03-02T16:17+0400
2022-03-02T16:19+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Созар Субари осудил поведение грузинской оппозиции и назвал Грузию единственной страной в мире, где вместо поддержки Украины оппозиция борется за власть.В Грузии ежедневно проходят акции в поддержку Украины, где идут боевые действия. А после решения грузинских властей не вводить санкции против России, на акциях начали требовать отставки премьера Ираклия Гарибашвили. Более того, один из политиков накануне, стоя у здания парламента, призвал людей "зайти в парламент".По словам депутата, призывы лидера оппозиционной партии "Гирчи - Больше свободы" Зураба Джапаридзе о насильственной смене власти - это провокации."Зураб Джапаридзе — провокатор. Многие хотят сменить власть, свергнуть ее переворотом", - сказал Субари.На фоне акций протеста грузинские власти придерживаются первоначальной позиции. В ответ на претензии оппозиции касательно санкций заявляют, что она пытается вовлечь Грузию в военный конфликт. С "происками оппозиции" официальный Тбилиси связал и отзыв Киевом своего посла из Тбилиси для консультаций.В правящей "Грузинской мечте" пояснили, что от введения санкций против России больше всего пострадает сама Грузия. Все решения принимаются исключительно исходя из национальных интересов страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Депутат парламента Грузии раскритиковал методы и действия оппозиции
16:17 02.03.2022 (обновлено: 16:19 02.03.2022) Подписаться на
Грузинская оппозиция борется за власть, манипулируя темой Украины, считает Субари
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Созар Субари осудил поведение грузинской оппозиции и назвал Грузию единственной страной в мире, где вместо поддержки Украины оппозиция борется за власть.
В Грузии ежедневно проходят акции в поддержку Украины, где идут боевые действия. А после решения грузинских властей не вводить санкции против России, на акциях начали требовать отставки премьера Ираклия Гарибашвили. Более того, один из политиков накануне, стоя у здания парламента, призвал людей "зайти в парламент".
"Они используют трагедию украинского народа в своих политических целях", — сказал Субари в эфире телеканала "Имеди
".
По словам депутата, призывы лидера оппозиционной партии "Гирчи - Больше свободы" Зураба Джапаридзе о насильственной смене власти - это провокации.
"Зураб Джапаридзе — провокатор. Многие хотят сменить власть, свергнуть ее переворотом", - сказал Субари.
На фоне акций протеста грузинские власти придерживаются первоначальной позиции. В ответ на претензии оппозиции касательно санкций заявляют, что она пытается вовлечь Грузию в военный конфликт. С "происками оппозиции" официальный Тбилиси связал и отзыв Киевом своего посла из Тбилиси для консультаций.
В правящей "Грузинской мечте" пояснили, что от введения санкций против России больше всего пострадает сама Грузия. Все решения принимаются исключительно исходя из национальных интересов страны.
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