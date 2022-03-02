https://sputnik-georgia.ru/20220302/dhl-express-vremenno-prekraschaet-dostavku-gruzov-i-dokumentov-v-rf-264922662.html
DHL Express временно прекращает доставку грузов и документов в РФ
DHL Express временно прекращает доставку грузов и документов в РФ
В DHL Express также уточнили, что приостановили доставку документов и грузов на Украину и из нее 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T20:59+0400
2022-03-02T20:59+0400
2022-03-02T20:59+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Доставка грузов и документов временно прекращена в Россию логистической компанией экспресс-доставки DHL Express, которая входит в группу компаний Deutsche Post DHL, пишет РИА Новости.При этом отправка из РФ и в ее границах работает штатно, отметили агентству в пресс-службе DHL.В DHL Express разъяснили, что приостановили доставку документов и грузов на Украину и из нее. Ранее холдинг сообщил, что перестал доставлять посылки в РФ и Беларусь, а также приостановил деятельность на Украине.DHL продолжит следить за ситуацией и будет держать клиентов в курсе дальнейших решений.Накануне о принятии аналогичного решения заявила датская логистическая компания Maersk: она сообщила, что перестает принимать новые заказы в Россию и из России, за исключением гуманитарных и медицинских грузов, продуктов питания. Приостановка начнется 1 марта и охватит все российские порты. Позднее о приостановке новых заказов на грузоперевозки из и в направлении России сообщила одна из крупнейших в мире судоходных компаний Mediterranean Shipping Company.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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обострение ситуации вокруг украины 2022, новости, в мире, россия, украина, беларусь
DHL Express временно прекращает доставку грузов и документов в РФ
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В DHL Express также уточнили, что приостановили доставку документов и грузов на Украину и из нее
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik.
Доставка грузов и документов временно прекращена в Россию логистической компанией экспресс-доставки DHL Express, которая входит в группу компаний Deutsche Post DHL, пишет РИА Новости
.
При этом отправка из РФ и в ее границах работает штатно, отметили агентству в пресс-службе DHL.
"Доставка грузов и документов в Россию из-за рубежа... временно приостановлена до последующего уведомления. Доставка грузов и документов из России за границу и по России возможна и осуществляется в штатном режиме. Офисы филиалов DHL Express работают в штатном режиме", - отметили в компании.
В DHL Express разъяснили, что приостановили доставку документов и грузов на Украину и из нее. Ранее холдинг сообщил, что перестал доставлять посылки в РФ и Беларусь, а также приостановил деятельность на Украине.
DHL продолжит следить за ситуацией и будет держать клиентов в курсе дальнейших решений.
Накануне о принятии аналогичного решения заявила датская логистическая компания Maersk: она сообщила, что перестает принимать новые заказы в Россию и из России, за исключением гуманитарных и медицинских грузов, продуктов питания. Приостановка начнется 1 марта и охватит все российские порты.
Позднее о приостановке новых заказов на грузоперевозки из и в направлении России сообщила одна из крупнейших в мире судоходных компаний Mediterranean Shipping Company.
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях.
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