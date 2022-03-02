https://sputnik-georgia.ru/20220302/evrosoyuz-otklyuchaet-sem-rossiyskikh-bankov-ot-swift-264916862.html

Евросоюз отключает семь российских банков от SWIFT

Евросоюз отключает семь российских банков от SWIFT

Речь идет о банках ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T17:19+0400

2022-03-02T17:19+0400

2022-03-02T17:32+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

в мире

россия

новости

европа

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264916693_0:185:2433:1554_1920x0_80_0_0_6b829e11592453b919975eb407551a4d.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Европейский союз решил принять очередные антироссийские санкции и отключил от системы SWIFT семь российских банков, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Речь идет о банках: ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.Наряду с этим, теперь в РФ запрещено "поставлять, передавать или экспортировать" банкноты евро, за рядом исключений.Ужесточение санкций связано с ситуацией на Украине, отмечают в ЕС.После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых санкций. Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Банка России. Также под ограничения попали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых Сбербанк и ВТБ.Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2". Европа и США закрыли небо для любых российских самолетов, а также запретили своим компаниям поставлять летательные аппараты и комплектующие для них.В столице РФ сообщили, что заранее составили план действий. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Так, Россия зеркально отреагировала на закрытие воздушного пространства. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20 процентов и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки. При этом глава ведомства Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего западные страны стали вводить жесткие санкции против России. Под ограничения попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, в мире, россия, новости, европа, евросоюз