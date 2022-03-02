https://sputnik-georgia.ru/20220302/google-news-ogranichil-pokazy-materialov-resursov-mia-rossiya-segodnya-264913668.html

Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"

Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"

Популярные сервисы ограничили показы материалов всех ресурсов агентства 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T15:46+0400

2022-03-02T15:46+0400

2022-03-02T15:57+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

общество

россия

новости

миа "россия сегодня"

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня", медиагруппа считает это цензурой, заявили в среду пресс-службе медиагруппы, пишет РИА Новости."Россия сегодня" – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы – "Зубовский, 4".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, общество, россия, новости, миа "россия сегодня"