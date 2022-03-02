https://sputnik-georgia.ru/20220302/google-news-ogranichil-pokazy-materialov-resursov-mia-rossiya-segodnya-264913668.html
Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"
Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"
Популярные сервисы ограничили показы материалов всех ресурсов агентства 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T15:46+0400
2022-03-02T15:46+0400
2022-03-02T15:57+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
общество
россия
новости
миа "россия сегодня"
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня", медиагруппа считает это цензурой, заявили в среду пресс-службе медиагруппы, пишет РИА Новости."Россия сегодня" – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы – "Зубовский, 4".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, общество, россия, новости, миа "россия сегодня"
Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"
15:46 02.03.2022 (обновлено: 15:57 02.03.2022) Подписаться на
Популярные сервисы ограничили показы материалов всех ресурсов агентства
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik.
Сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА "Россия сегодня", медиагруппа считает это цензурой, заявили в среду пресс-службе медиагруппы, пишет РИА Новости
.
"Google Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов агентства. Мы считаем, что искусственная блокировка наших материалов в основных каналах Google по распространению новостей – это скрытая цензура и манипулирование информационной повесткой", – заявили в пресс-службе.
"Россия сегодня" – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события.
Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы – "Зубовский, 4
".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.