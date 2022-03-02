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Грузия готовит заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза
Грузия готовит заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза
Правящая партия Грузии призвала Евросоюз рассмотреть заявку в "чрезвычайном порядке" 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T20:38+0400
2022-03-02T20:38+0400
2022-03-02T20:55+0400
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ираклий гарибашвили
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Правительство Грузии в срочном порядке готовит заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Он призвал Евросоюз "в чрезвычайном порядке" рассмотреть заявку и принять решение о присуждении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, евросоюз
Грузия готовит заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза
20:38 02.03.2022 (обновлено: 20:55 02.03.2022) Подписаться на
Правящая партия Грузии призвала Евросоюз рассмотреть заявку в "чрезвычайном порядке"
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Правительство Грузии в срочном порядке готовит заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
"Правительство Грузии под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в срочном порядке уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза, которое будет представлено в структуры Евросоюза завтра", - сказал Кобахидзе на брифинге.
Он призвал Евросоюз "в чрезвычайном порядке" рассмотреть заявку и принять решение о присуждении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
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