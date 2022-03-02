https://sputnik-georgia.ru/20220302/gruziya-gotovit-zayavku-na-poluchenie-statusa-kandidata-v-chleny-evrosoyuza-264922908.html

Грузия готовит заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза

Грузия готовит заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза

Правящая партия Грузии призвала Евросоюз рассмотреть заявку в "чрезвычайном порядке" 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Правительство Грузии в срочном порядке готовит заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Он призвал Евросоюз "в чрезвычайном порядке" рассмотреть заявку и принять решение о присуждении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, евросоюз