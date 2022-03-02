https://sputnik-georgia.ru/20220302/gruziya-ne-budet-organizovyvat-otpravku-dobrovoltsev-na-ukrainu---deputat-264919405.html

Грузия не будет организовывать отправку добровольцев на Украину - депутат

Грузия не будет организовывать отправку добровольцев на Украину - депутат

В понедельник стало известно, что около 60 человек, желавших отправиться на Украину в качестве добровольцев, не смогли покинуть Грузию 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T18:52+0400

2022-03-02T18:52+0400

2022-03-02T19:19+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

новости

грузия

общество

игорь долгов

правительство грузии

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Депутат парламента Грузии от правящей партии Владимир Чачибая заявил, что грузинская сторона не будет организовывать выезд добровольцев на Украину.Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сказал, что незамедлительно отзывает посла для консультаций из-за того, что Грузия препятствует отправке добровольцев на Украину, и за "неморальную позицию" касательно санкций против России. Власти Грузии отказались вводить санкции, обосновав это тем, что они больше ударят по самой Грузии нежели по РФ.По его словам, данное решение продиктовано интересами страны.В понедельник стало известно, что около 60 человек, желавших отправиться на Украину в качестве добровольцев, не смогли покинуть Грузию. Они обвинили в задержке грузинские власти.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в рамках всех международных форматов Грузия выразила поддержку Украине. Грузия поддержала решение Совета Европы о приостановке членства России в организации, а также поддержала резолюцию Совета безопасности ООН.Кроме того, Грузия отправила на Украину гуманитарную помощь и помогает туристам из Украины, которые не могут уехать на родину, жильем и питанием. Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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обострение ситуации вокруг украины 2022, новости, грузия, общество, игорь долгов, правительство грузии, ираклий гарибашвили