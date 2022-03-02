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К концу недели погода в Грузии резко ухудшится
К концу недели погода в Грузии резко ухудшится
Уже с 4 марта в Грузии ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T11:49+0400
2022-03-02T11:49+0400
2022-03-02T11:49+0400
погода
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новости
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Дождливая погода на фоне относительного тепла сохранится в Грузии до 4 марта, после чего, по прогнозам синоптиков, в стране ощутимо похолодает, говорится в сообщении Национального центра окружающей среды.По информации агентства, в ближайшие дни температура воздуха прогреется до +11...+16 градусов.Уже с 4 марта ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс, значительное понижение температуры воздуха, осадки в виде снега в горах, местами сильные. Кроме того, в эти дни будет дуть сильный ветер.В Тбилиси сегодня с утра ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем 2-3 марта составит +14...+16 градусов. С 4 марта в столице ощутимо похолодает, будет дуть сильный ветер. Ожидаемая температура воздуха +6...+7 градусов в дневные часы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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погода, грузия, новости
К концу недели погода в Грузии резко ухудшится
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Уже с 4 марта в Грузии ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik.
Дождливая погода на фоне относительного тепла сохранится в Грузии до 4 марта, после чего, по прогнозам синоптиков, в стране ощутимо похолодает, говорится в сообщении
Национального центра окружающей среды.
По информации агентства, в ближайшие дни температура воздуха прогреется до +11...+16 градусов.
Уже с 4 марта ожидается распространение холодных и влажных воздушных масс, значительное понижение температуры воздуха, осадки в виде снега в горах, местами сильные. Кроме того, в эти дни будет дуть сильный ветер.
В Тбилиси сегодня с утра ожидается небольшой дождь. Температура воздуха днем 2-3 марта составит +14...+16 градусов. С 4 марта в столице ощутимо похолодает, будет дуть сильный ветер. Ожидаемая температура воздуха +6...+7 градусов в дневные часы.
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