https://sputnik-georgia.ru/20220302/kak-pomoch-organizmu-vosstanovitsya-posle-kovida-264891414.html

Как помочь организму восстановиться после ковида?

Как помочь организму восстановиться после ковида?

Врачи предупреждают, что восстановление после коронавируса занимает немало времени

2022-03-02T06:34+0400

2022-03-02T06:34+0400

2022-03-02T06:34+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Врачи рассказали, как можно быстрее восстановиться после коронавирусной инфекции.По словам специалистов, любая вирусная инфекция ослабляет организм, поэтому в первое время особо нагружать его не стоит. Напротив, следует дать ему время на восстановление, помочь правильным питанием, режимом физической активности, отдыхом и здоровым сном.Особенно стоит уделить внимание физическим активностям, которые лучше выполнять пять дней в неделю по 20-30 минут. Однако следует помнить, что увеличивать время следует постепенно, чтобы не перегружать организм.Что касается питания, то рацион должен содержать необработанные или цельнозерновые продукты, бобовые, растительные масла и орехи.Также важно помнить о правилах личной гигиены, чтобы не допустить повторного заражения. Необходимо чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

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Анна Гигаури https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0b/263521621_329:0:1609:1280_100x100_80_0_0_af6cdcc5db984ef068179af416010488.jpg

советы врачей, общество, новости, справки , здоровье, коронавирус covid-19