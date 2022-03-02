https://sputnik-georgia.ru/20220302/kakoe-maslo-poleznee--podsolnechnoe-ili-olivkovoe-264891057.html

Какое масло полезнее – подсолнечное или оливковое?

Какое масло полезнее – подсолнечное или оливковое?

Любители подсолнечного масла считают, что главным ее компонентом, является незаменимая омега-6

2022-03-02T06:06+0400

2022-03-02T06:06+0400

2022-03-02T06:06+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Большинство людей предпочитают оливковое масло, а не подсолнечное, считая его более полезным, и на их выбор не влияет даже значительная разница в цене.Любители подсолнечного масла утверждают, что ключевым его компонентом является незаменимая омега-6 – линолевая кислота. Ее обязательно нужно получать с едой, поскольку наш организм ее не производит. Сравнивая пользу подсолнечного и оливкового масла, профессор Алексей Москалев, главным компонентом которой является омега-9 – олеиновая кислота, отметил, что преимущество последнего в том, что в нем почти нет омега-3 и омега-6 жирных кислот.А вот основу подсолнечного масла составляют полиненасыщенные жирные кислоты, которые, в отличие от мононенасыщенных жирных кислот оливкового масла, легко окисляются и производят токсичных веществ больше.По мнению специалиста, эксперименты на долгоживущих животных о влиянии различных масел на старение печени продемонстрировали, что оливковое масло вредит меньше других. Например, подсолнечное масло в печени вызывало фиброз, окислительные процессы и ультраструктурные изменения.Тем временем к самым низким окислительным и ультраструктурным изменениям печени привело оливковое масло первого отжима. Эксперты объясняют, что оно может считаться источником диетического жира, который лучше всего сохраняет печень в процессе старения.Нужные организму человека омега-6 жирные кислоты, эксперт советует получать ежедневно в виде горсти свежих орехов или кунжутных семечек, а омега-3 – из двух порций жирной рыбы в неделю.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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