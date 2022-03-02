https://sputnik-georgia.ru/20220302/konkurs-kreativnyy-tbilisi-nachal-priem-zayavok-264911373.html
Конкурс "Креативный Тбилиси" начал прием заявок
Конкурс "Креативный Тбилиси" начал прием заявок
Попытать удачу могут люди, занимающиеся издательским делом, дизайном и изобразительным искусством 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T15:29+0400
2022-03-02T15:29+0400
2022-03-02T15:29+0400
тбилиси
грузия
новости
культура
юнеско
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250617291_0:374:2309:1673_1920x0_80_0_0_c6afecb48f32d28fff20f0e3567ff3c6.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Творческий конкурс "Креативный Тбилиси" начал прием заявок, сообщение об этом распространила мэрия столицы.В 2021 году Тбилиси стал членом Сети творческих городов ЮНЕСКО (UCCN) в области медиаарта, что предоставляет новые возможности для художников и организаций, работающих в этой области как на местном, так и на международном уровне.В конкурсе могут принять участие регистрированные в Грузии компании и предприниматели. Для участия в "Креативном Тбилиси" необходима квалифицированная электронная подпись.Крайний срок подачи заявок – 16 марта этого года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250617291_39:628:1433:1673_1920x0_80_0_0_5d1f5edc184623fc6a5fbd95005681e8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, грузия, новости, культура, юнеско, общество
Конкурс "Креативный Тбилиси" начал прием заявок
Подписаться на
Попытать удачу могут люди, занимающиеся издательским делом, дизайном и изобразительным искусством
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik.
Творческий конкурс "Креативный Тбилиси" начал прием заявок, сообщение
об этом распространила мэрия столицы.
Цель конкурса – способствовать развитию творческой индустрии в столице, представить и реализовать творческие идеи художников и творческих групп. Направления конкурса – издательское дело, дизайн, а также изобразительное искусство (инсталляция, живопись, фотография и другое).
В 2021 году Тбилиси стал членом Сети творческих городов ЮНЕСКО (UCCN) в области медиаарта, что предоставляет новые возможности для художников и организаций, работающих в этой области как на местном, так и на международном уровне.
В конкурсе могут принять участие регистрированные в Грузии компании и предприниматели. Для участия в "Креативном Тбилиси" необходима квалифицированная электронная подпись.
Крайний срок подачи заявок – 16 марта этого года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.