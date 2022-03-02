https://sputnik-georgia.ru/20220302/konkurs-kreativnyy-tbilisi-nachal-priem-zayavok-264911373.html

Конкурс "Креативный Тбилиси" начал прием заявок

Конкурс "Креативный Тбилиси" начал прием заявок

Попытать удачу могут люди, занимающиеся издательским делом, дизайном и изобразительным искусством 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T15:29+0400

2022-03-02T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Творческий конкурс "Креативный Тбилиси" начал прием заявок, сообщение об этом распространила мэрия столицы.В 2021 году Тбилиси стал членом Сети творческих городов ЮНЕСКО (UCCN) в области медиаарта, что предоставляет новые возможности для художников и организаций, работающих в этой области как на местном, так и на международном уровне.В конкурсе могут принять участие регистрированные в Грузии компании и предприниматели. Для участия в "Креативном Тбилиси" необходима квалифицированная электронная подпись.Крайний срок подачи заявок – 16 марта этого года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилиси, грузия, новости, культура, юнеско, общество