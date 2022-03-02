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Конкурс "Креативный Тбилиси" начал прием заявок
Конкурс "Креативный Тбилиси" начал прием заявок
Попытать удачу могут люди, занимающиеся издательским делом, дизайном и изобразительным искусством 02.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Творческий конкурс "Креативный Тбилиси" начал прием заявок, сообщение об этом распространила мэрия столицы.В 2021 году Тбилиси стал членом Сети творческих городов ЮНЕСКО (UCCN) в области медиаарта, что предоставляет новые возможности для художников и организаций, работающих в этой области как на местном, так и на международном уровне.В конкурсе могут принять участие регистрированные в Грузии компании и предприниматели. Для участия в "Креативном Тбилиси" необходима квалифицированная электронная подпись.Крайний срок подачи заявок – 16 марта этого года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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тбилиси, грузия, новости, культура, юнеско, общество

Конкурс "Креативный Тбилиси" начал прием заявок

15:29 02.03.2022
© photo: Sputnik / StringerВиды Тбилиси - прохожие на улице в старом городе
Виды Тбилиси - прохожие на улице в старом городе - Sputnik Грузия, 1920, 02.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Попытать удачу могут люди, занимающиеся издательским делом, дизайном и изобразительным искусством
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Творческий конкурс "Креативный Тбилиси" начал прием заявок, сообщение об этом распространила мэрия столицы.

Цель конкурса – способствовать развитию творческой индустрии в столице, представить и реализовать творческие идеи художников и творческих групп. Направления конкурса – издательское дело, дизайн, а также изобразительное искусство (инсталляция, живопись, фотография и другое).

В 2021 году Тбилиси стал членом Сети творческих городов ЮНЕСКО (UCCN) в области медиаарта, что предоставляет новые возможности для художников и организаций, работающих в этой области как на местном, так и на международном уровне.
В конкурсе могут принять участие регистрированные в Грузии компании и предприниматели. Для участия в "Креативном Тбилиси" необходима квалифицированная электронная подпись.
Крайний срок подачи заявок – 16 марта этого года.
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