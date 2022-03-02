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Мэрия Тбилиси профинансирует проекты молодых предпринимателей
Мэрия Тбилиси профинансирует проекты молодых предпринимателей
Максимальный лимит финансирования одного проекта будет составлять 30 тысяч лари, заявил мэр 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T07:32+0400
2022-03-02T07:32+0400
2022-03-02T08:15+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает программу финансирования социальных проектов молодых предпринимателей, заявил мэр столицы Каха Кахадзе на заседании городского правительства.По его словам, в рамках программы будут профинансированы проекты, имеющие социальную миссию, а также создание продукции и услуг, в процессе реализации которых будут трудоустроена молодежь и основными потребителями которых будут они.По словам мэра, максимальный лимит финансирования одного проекта будет составлять 30 тысяч лари (около 9,6 тысячи долларов)."В рамках проекта возможно финансирование оборудования, техники, разных материально-технических средств и материалов, а также разных услуг и операционных расходов, необходимых для реализации проекта", – заявил Каладзе.По его словам, форма проектной заявки будет размещен на официальном сайте с 10 марта. Заявки будут приниматься до 30 марта включительно как в мэрии, так и в электронном виде на сайте.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Мэрия Тбилиси профинансирует проекты молодых предпринимателей
07:32 02.03.2022 (обновлено: 08:15 02.03.2022) Подписаться на
Максимальный лимит финансирования одного проекта будет составлять 30 тысяч лари, заявил мэр
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает программу финансирования социальных проектов молодых предпринимателей, заявил мэр столицы Каха Кахадзе на заседании городского правительства.
По его словам, в рамках программы будут профинансированы проекты, имеющие социальную миссию, а также создание продукции и услуг, в процессе реализации которых будут трудоустроена молодежь и основными потребителями которых будут они.
"Будут профинансированы проекты, имеющих социальную миссию с целью создания и развития малых предприятий, лаббов, творческих студий, мастерских, хостелов, кафе-баров, учебных и развлекательно-рекреационных центров", – заявил Каладзе.
По словам мэра, максимальный лимит финансирования одного проекта будет составлять 30 тысяч лари (около 9,6 тысячи долларов).
"В рамках проекта возможно финансирование оборудования, техники, разных материально-технических средств и материалов, а также разных услуг и операционных расходов, необходимых для реализации проекта", – заявил Каладзе.
По его словам, форма проектной заявки будет размещен на официальном сайте с 10 марта. Заявки будут приниматься до 30 марта включительно как в мэрии, так и в электронном виде на сайте
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