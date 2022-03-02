https://sputnik-georgia.ru/20220302/meriya-tbilisi-profinansiruet-proekty-molodykh-predprinimateley-264898425.html

Мэрия Тбилиси профинансирует проекты молодых предпринимателей

Мэрия Тбилиси профинансирует проекты молодых предпринимателей

Максимальный лимит финансирования одного проекта будет составлять 30 тысяч лари, заявил мэр 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T07:32+0400

2022-03-02T07:32+0400

2022-03-02T08:15+0400

грузия

новости

мэрия тбилиси

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/01/234870138_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_1261a25c369a5ec5d9bf90cde205a698.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает программу финансирования социальных проектов молодых предпринимателей, заявил мэр столицы Каха Кахадзе на заседании городского правительства.По его словам, в рамках программы будут профинансированы проекты, имеющие социальную миссию, а также создание продукции и услуг, в процессе реализации которых будут трудоустроена молодежь и основными потребителями которых будут они.По словам мэра, максимальный лимит финансирования одного проекта будет составлять 30 тысяч лари (около 9,6 тысячи долларов)."В рамках проекта возможно финансирование оборудования, техники, разных материально-технических средств и материалов, а также разных услуг и операционных расходов, необходимых для реализации проекта", – заявил Каладзе.По его словам, форма проектной заявки будет размещен на официальном сайте с 10 марта. Заявки будут приниматься до 30 марта включительно как в мэрии, так и в электронном виде на сайте.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, мэрия тбилиси, экономика