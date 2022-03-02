https://sputnik-georgia.ru/20220302/minkult-gruzii-obyavil-konkurs-v-podderzhku-proektov-v-sfere-iskusstva-264910487.html

Минкульт Грузии объявил конкурс в поддержку проектов в сфере искусства

Минкульт Грузии объявил конкурс в поддержку проектов в сфере искусства

Поучаствовать в конкурсе могут юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в стране 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T15:01+0400

2022-03-02T15:01+0400

2022-03-02T15:01+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

грузия

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило конкурс под названием "Поддержка свободных проектов в сфере культуры".Бюджет конкурса составляет 400 тысяч лари (более 124 тысяч долларов).Конкурс включает в себя следующие направления: изобразительное и прикладное искусство, театр, профессиональная музыка, анимация, фотография, новые медиа, медиаискусство.В прошлом году министерство профинансировало 40 проектов в рамках того же конкурса, которые были проведены в 57 локациях и привлекли 418 участников.Согласно условиям нового конкурса, право на участие в конкурсе имеют юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Грузии. Конкурсант может подать только одну заявку.Заявки принимаются с 1 по 10 марта в материальном виде по адресу: улица Набережная, 4 или в электронном виде info@culture.gov.ge.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, новости, культура, общество