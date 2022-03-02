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Минкульт Грузии объявил конкурс в поддержку проектов в сфере искусства
Минкульт Грузии объявил конкурс в поддержку проектов в сфере искусства
Поучаствовать в конкурсе могут юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в стране 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T15:01+0400
2022-03-02T15:01+0400
2022-03-02T15:01+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило конкурс под названием "Поддержка свободных проектов в сфере культуры".Бюджет конкурса составляет 400 тысяч лари (более 124 тысяч долларов).Конкурс включает в себя следующие направления: изобразительное и прикладное искусство, театр, профессиональная музыка, анимация, фотография, новые медиа, медиаискусство.В прошлом году министерство профинансировало 40 проектов в рамках того же конкурса, которые были проведены в 57 локациях и привлекли 418 участников.Согласно условиям нового конкурса, право на участие в конкурсе имеют юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Грузии. Конкурсант может подать только одну заявку.Заявки принимаются с 1 по 10 марта в материальном виде по адресу: улица Набережная, 4 или в электронном виде info@culture.gov.ge.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, новости, культура, общество
Минкульт Грузии объявил конкурс в поддержку проектов в сфере искусства
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Поучаствовать в конкурсе могут юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в стране
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik.
Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило
конкурс под названием "Поддержка свободных проектов в сфере культуры".
Цель инициативы – создание условий для представления и развития свободного творческого и научного потенциала, содействие разнообразию культурного самовыражения, реализации инновационных идей, активизация культурной жизни в стране.
Бюджет конкурса составляет 400 тысяч лари (более 124 тысяч долларов).
Конкурс включает в себя следующие направления: изобразительное и прикладное искусство, театр, профессиональная музыка, анимация, фотография, новые медиа, медиаискусство.
В прошлом году министерство профинансировало 40 проектов в рамках того же конкурса, которые были проведены в 57 локациях и привлекли 418 участников.
Согласно условиям нового конкурса, право на участие в конкурсе имеют юридические лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Грузии. Конкурсант может подать только одну заявку.
Заявки принимаются с 1 по 10 марта в материальном виде по адресу: улица Набережная, 4 или в электронном виде info@culture.gov.ge.
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