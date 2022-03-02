https://sputnik-georgia.ru/20220302/na-avtomobilnoy-doroge-sachkhere-oni-zaprescheno-dvizhenie-treylerov-264902227.html

На автомобильной дороге Сачхере-Они запрещено движение трейлеров

На автомобильной дороге Сачхере-Они запрещено движение трейлеров

Из-за ухудшения погодных условий дорога закрыта для грузовых автомобилей 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T11:22+0400

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грузия

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грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. На автомобильной дороге Сачхере-Они введены ограничения из-за снегопада, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Движение запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а для остальных видов транспорта движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, происшествия, грузинские дороги, машины и их водители