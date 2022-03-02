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На автомобильной дороге Сачхере-Они запрещено движение трейлеров
На автомобильной дороге Сачхере-Они запрещено движение трейлеров
Из-за ухудшения погодных условий дорога закрыта для грузовых автомобилей 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T11:22+0400
2022-03-02T11:22+0400
2022-03-02T11:24+0400
новости
грузия
происшествия
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. На автомобильной дороге Сачхере-Они введены ограничения из-за снегопада, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Движение запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а для остальных видов транспорта движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, грузинские дороги, машины и их водители
На автомобильной дороге Сачхере-Они запрещено движение трейлеров
11:22 02.03.2022 (обновлено: 11:24 02.03.2022) Подписаться на
Из-за ухудшения погодных условий дорога закрыта для грузовых автомобилей
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik.
На автомобильной дороге Сачхере-Они введены ограничения из-за снегопада, говорится в сообщении
на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Движение запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а для остальных видов транспорта движение свободно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.