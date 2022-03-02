Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220302/na-avtomobilnoy-doroge-sachkhere-oni-zaprescheno-dvizhenie-treylerov-264902227.html
На автомобильной дороге Сачхере-Они запрещено движение трейлеров
На автомобильной дороге Сачхере-Они запрещено движение трейлеров
Из-за ухудшения погодных условий дорога закрыта для грузовых автомобилей 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T11:22+0400
2022-03-02T11:24+0400
новости
грузия
происшествия
грузинские дороги, машины и их водители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/16/249048501_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_d6c1004ca9d0b1693559d0953abb64aa.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. На автомобильной дороге Сачхере-Они введены ограничения из-за снегопада, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Движение запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а для остальных видов транспорта движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/16/249048501_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_0e9785141699b5fb0eeb1f7a7750dbd1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, происшествия, грузинские дороги, машины и их водители

На автомобильной дороге Сачхере-Они запрещено движение трейлеров

11:22 02.03.2022 (обновлено: 11:24 02.03.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliГрузовой трейлер едет по Военно Грузинской дороге
Грузовой трейлер едет по Военно Грузинской дороге - Sputnik Грузия, 1920, 02.03.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться наGoogle news
Из-за ухудшения погодных условий дорога закрыта для грузовых автомобилей
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. На автомобильной дороге Сачхере-Они введены ограничения из-за снегопада, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Движение запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а для остальных видов транспорта движение свободно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0