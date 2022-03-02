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На окраине Тбилиси завершилось обустройство шоссе
На окраине Тбилиси завершилось обустройство шоссе
Следующим этапом будет полное приведение в порядок инфраструктуры территории Багеби 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T15:15+0400
2022-03-02T15:15+0400
2022-03-02T15:20+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси завершила дорожные работы на Цкнетском шоссе на окраине города, говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии.Работы были проведены на территории, прилегающей к Национальному бюро экспертизы имени Левана Самхараули.По его словам, определенной проблемой была дорога в направлении улицы Учанеишвили, однако все уже приведено в порядок."Как только завершатся работы по строительству моста, следующим этапом будет полное приведение в порядок инфраструктуры Багеби в пригороде столицы – с местами для парковки и пешеходными тропинками, которые представляют проблему для местного населения", – отметил Каладзе.Для безопасного и комфортного передвижения пешеходов на указанном участке расшили тротуар, обустроен регулируемый светофором пешеходный переход и обновлены автобусные остановки.Указанная территория полностью адаптирована для лиц с ОВЗ. Кроме того, дизайн улицы предусматривает соблюдение норм безопасности во время передвижения частных автомобилей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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На окраине Тбилиси завершилось обустройство шоссе
15:15 02.03.2022 (обновлено: 15:20 02.03.2022) Подписаться на
Следующим этапом будет полное приведение в порядок инфраструктуры территории Багеби
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси завершила дорожные работы на Цкнетском шоссе на окраине города, говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии.
Работы были проведены на территории, прилегающей к Национальному бюро экспертизы имени Левана Самхараули.
"Сегодня мы завершили еще один проект. Это развилка Багеби, которую необходимо было привести в порядок. В рамках этого проекта уже сегодня можно передвигаться более свободно, так как была обустроена соответствующая автобусная полоса", – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
По его словам, определенной проблемой была дорога в направлении улицы Учанеишвили, однако все уже приведено в порядок.
"Как только завершатся работы по строительству моста, следующим этапом будет полное приведение в порядок инфраструктуры Багеби в пригороде столицы – с местами для парковки и пешеходными тропинками, которые представляют проблему для местного населения", – отметил Каладзе.
Для безопасного и комфортного передвижения пешеходов на указанном участке расшили тротуар, обустроен регулируемый светофором пешеходный переход и обновлены автобусные остановки.
Указанная территория полностью адаптирована для лиц с ОВЗ. Кроме того, дизайн улицы предусматривает соблюдение норм безопасности во время передвижения частных автомобилей.
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