https://sputnik-georgia.ru/20220302/na-okraine-tbilisi-zavershilos-obustroystvo-shosse-264911753.html

На окраине Тбилиси завершилось обустройство шоссе

На окраине Тбилиси завершилось обустройство шоссе

Следующим этапом будет полное приведение в порядок инфраструктуры территории Багеби 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T15:15+0400

2022-03-02T15:15+0400

2022-03-02T15:20+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси завершила дорожные работы на Цкнетском шоссе на окраине города, говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии.Работы были проведены на территории, прилегающей к Национальному бюро экспертизы имени Левана Самхараули.По его словам, определенной проблемой была дорога в направлении улицы Учанеишвили, однако все уже приведено в порядок."Как только завершатся работы по строительству моста, следующим этапом будет полное приведение в порядок инфраструктуры Багеби в пригороде столицы – с местами для парковки и пешеходными тропинками, которые представляют проблему для местного населения", – отметил Каладзе.Для безопасного и комфортного передвижения пешеходов на указанном участке расшили тротуар, обустроен регулируемый светофором пешеходный переход и обновлены автобусные остановки.Указанная территория полностью адаптирована для лиц с ОВЗ. Кроме того, дизайн улицы предусматривает соблюдение норм безопасности во время передвижения частных автомобилей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, тбилиси, каха каладзе