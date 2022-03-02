https://sputnik-georgia.ru/20220302/nachalsya-priem-zayavok-dlya-vynuzhdennykh-pereselentsev-zhelayuschikh-poselitsya-v-rustavi-264913968.html

Начался прием заявок для вынужденных переселенцев, желающих поселиться в Рустави

Начался прием заявок для вынужденных переселенцев, желающих поселиться в Рустави

Заявку могут сделать вынужденно перемещенные семьи, зарегистрированные в Тбилиси, Рустави, Квемо Картли и Кахети 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T16:49+0400

2022-03-02T16:49+0400

2022-03-02T16:49+0400

жилье для вынужденных переселенцев

грузия

новости

общество

рустави

гори

кутаиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24815/17/248151786_109:0:2182:1166_1920x0_80_0_0_22a6d67c827b06d6ffde3cfc53bb0cc6.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода начало прием заявок вынужденно перемещенных семей, желающих поселиться в городе Рустави (близ Тбилиси, регион Квемо Картли), сообщается на сайте агентства.Заявки также принимаются в территориальных службах агентства, расположенных на улице Костава №20 (Рустави), на улице Самеба №1 (Гори), на проспекте Абашидзе №27 (Кутаиси), на улице Давида Агмашенебели №103 (Зугдиди).На этом этапе соответствующую заявку могут сделать вынужденно перемещенные семьи, зарегистрированные в Тбилиси, Рустави, Квемо Картли и Кахети.Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода уже имеет два гектара земельного участка, на котором будут построены жилые дома, соответствующие современным стандартам.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

рустави

гори

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

жилье для вынужденных переселенцев, грузия, новости, общество, рустави, гори, кутаиси