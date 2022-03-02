https://sputnik-georgia.ru/20220302/nachalsya-priem-zayavok-dlya-vynuzhdennykh-pereselentsev-zhelayuschikh-poselitsya-v-rustavi-264913968.html
Начался прием заявок для вынужденных переселенцев, желающих поселиться в Рустави
Начался прием заявок для вынужденных переселенцев, желающих поселиться в Рустави
Заявку могут сделать вынужденно перемещенные семьи, зарегистрированные в Тбилиси, Рустави, Квемо Картли и Кахети 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T16:49+0400
2022-03-02T16:49+0400
2022-03-02T16:49+0400
жилье для вынужденных переселенцев
грузия
новости
общество
рустави
гори
кутаиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24815/17/248151786_109:0:2182:1166_1920x0_80_0_0_22a6d67c827b06d6ffde3cfc53bb0cc6.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода начало прием заявок вынужденно перемещенных семей, желающих поселиться в городе Рустави (близ Тбилиси, регион Квемо Картли), сообщается на сайте агентства.Заявки также принимаются в территориальных службах агентства, расположенных на улице Костава №20 (Рустави), на улице Самеба №1 (Гори), на проспекте Абашидзе №27 (Кутаиси), на улице Давида Агмашенебели №103 (Зугдиди).На этом этапе соответствующую заявку могут сделать вынужденно перемещенные семьи, зарегистрированные в Тбилиси, Рустави, Квемо Картли и Кахети.Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода уже имеет два гектара земельного участка, на котором будут построены жилые дома, соответствующие современным стандартам.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
рустави
гори
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24815/17/248151786_368:0:1923:1166_1920x0_80_0_0_8e5c7cebc20130374cedd04248da1b25.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
жилье для вынужденных переселенцев, грузия, новости, общество, рустави, гори, кутаиси
Начался прием заявок для вынужденных переселенцев, желающих поселиться в Рустави
Подписаться на
Заявку могут сделать вынужденно перемещенные семьи, зарегистрированные в Тбилиси, Рустави, Квемо Картли и Кахети
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik.
Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода начало прием заявок вынужденно перемещенных семей, желающих поселиться в городе Рустави (близ Тбилиси, регион Квемо Картли), сообщается на сайте
агентства.
Сделать заявку вынужденно перемещенные семьи могут до 1 апреля включительно в любом Доме юстиции страны.
Заявки также принимаются в территориальных службах агентства, расположенных на улице Костава №20 (Рустави), на улице Самеба №1 (Гори), на проспекте Абашидзе №27 (Кутаиси), на улице Давида Агмашенебели №103 (Зугдиди).
На этом этапе соответствующую заявку могут сделать вынужденно перемещенные семьи, зарегистрированные в Тбилиси, Рустави, Квемо Картли и Кахети.
Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода уже имеет два гектара земельного участка, на котором будут построены жилые дома, соответствующие современным стандартам.
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.