https://sputnik-georgia.ru/20220302/neskolko-sel-gruzii-ostanutsya-bez-sveta-264920408.html

Несколько сел Грузии останутся без света

Несколько сел Грузии останутся без света

После завершения работ, подача электричества будет восстановлена в обычном режиме 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T19:47+0400

2022-03-02T19:47+0400

2022-03-02T19:47+0400

электроэнергия

грузия

новости

общество

energo-pro georgia

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Жители нескольких сел Грузии останутся без электричества из-за плановых восстановительных работ, говорится в сообщении электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia.Без света с 11:00 до 14:00 останутся абоненты села Мисакциели и Цилкани района Мцхета, а также с 12:00 до 18:00 жители сел Ананури, Цивцкаро, Цихисдзири, Тандилаанткари, Банцури, Варди, района Душети.По информации компании, после завершения работ подача электричества будет восстановлена в обычном режиме.Компании Energo-Pro Georgia обеспечивает электроэнергией практически всю страну и обслуживает более 1,2 миллиона абонентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

электроэнергия, грузия, новости, общество, energo-pro georgia