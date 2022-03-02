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Несколько сел Грузии останутся без света
Несколько сел Грузии останутся без света
После завершения работ, подача электричества будет восстановлена в обычном режиме 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T19:47+0400
2022-03-02T19:47+0400
2022-03-02T19:47+0400
электроэнергия
грузия
новости
общество
energo-pro georgia
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Жители нескольких сел Грузии останутся без электричества из-за плановых восстановительных работ, говорится в сообщении электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia.Без света с 11:00 до 14:00 останутся абоненты села Мисакциели и Цилкани района Мцхета, а также с 12:00 до 18:00 жители сел Ананури, Цивцкаро, Цихисдзири, Тандилаанткари, Банцури, Варди, района Душети.По информации компании, после завершения работ подача электричества будет восстановлена в обычном режиме.Компании Energo-Pro Georgia обеспечивает электроэнергией практически всю страну и обслуживает более 1,2 миллиона абонентов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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электроэнергия, грузия, новости, общество, energo-pro georgia
Несколько сел Грузии останутся без света
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После завершения работ, подача электричества будет восстановлена в обычном режиме
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik.
Жители нескольких сел Грузии останутся без электричества из-за плановых восстановительных работ, говорится в сообщении
электрораспределительной компании Energo-Pro Georgia.
По информации компании, 3 марта подача электричества будет ограничена абонентам сел Глданула, Мшралхеви, Лелубани, Мамкода и в прилегающих селах с 10:00 до 18:00 по местному времени.
Без света с 11:00 до 14:00 останутся абоненты села Мисакциели и Цилкани района Мцхета, а также с 12:00 до 18:00 жители сел Ананури, Цивцкаро, Цихисдзири, Тандилаанткари, Банцури, Варди, района Душети.
По информации компании, после завершения работ подача электричества будет восстановлена в обычном режиме.
Компании Energo-Pro Georgia обеспечивает электроэнергией практически всю страну и обслуживает более 1,2 миллиона абонентов.
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