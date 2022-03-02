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Отношения России и НАТО уже не будут прежними - МИД РФ
Отношения России и НАТО уже не будут прежними - МИД РФ
В министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали отношения с НАТО 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T17:35+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Рано говорить о том, какими отныне станут отношения России и НАТО, ясно одно – прежними они уже не будут, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Между тем, Россия продолжит настаивать на предоставлении ей юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости."Если НАТО была способна идти на принятие решения, вот эта Бухарестская формула, которую они сейчас возвели чуть ли не в ранг, отлитый из бетона, на самом деле, мы прекрасно знаем, она была написана на коленке в результате компромисса, поскольку в то время Франция и Германия высказались жестко против предоставления Грузии и Украины плана действий для членства, и тогда придумана эта компромиссная формулировка, за которую они сейчас держатся", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".Тем временем замглавы МИД подчеркнул, что в действительности эта формулировка и привела к нынешнему кризису в европейской безопасности, который сейчас наблюдается. "Поэтому ничего здесь гарантировать нельзя, именно поэтому мы будем продолжать настаивать на материальных юридических гарантиях нерасширения альянса на восток", - заключил Грушко.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, в мире, новости, нато

Отношения России и НАТО уже не будут прежними - МИД РФ

17:35 02.03.2022
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве, архивное фото
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 02.03.2022
© photo: Sputnik / Anton Denisov
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В министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали отношения с НАТО
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Рано говорить о том, какими отныне станут отношения России и НАТО, ясно одно – прежними они уже не будут, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мне трудно сказать, как они изменятся. Понятно, что они не могут быть старыми", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Между тем, Россия продолжит настаивать на предоставлении ей юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, пишет РИА Новости.
"Если НАТО была способна идти на принятие решения, вот эта Бухарестская формула, которую они сейчас возвели чуть ли не в ранг, отлитый из бетона, на самом деле, мы прекрасно знаем, она была написана на коленке в результате компромисса, поскольку в то время Франция и Германия высказались жестко против предоставления Грузии и Украины плана действий для членства, и тогда придумана эта компромиссная формулировка, за которую они сейчас держатся", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".
Тем временем замглавы МИД подчеркнул, что в действительности эта формулировка и привела к нынешнему кризису в европейской безопасности, который сейчас наблюдается.
"Поэтому ничего здесь гарантировать нельзя, именно поэтому мы будем продолжать настаивать на материальных юридических гарантиях нерасширения альянса на восток", - заключил Грушко.
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