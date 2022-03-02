https://sputnik-georgia.ru/20220302/pochemu-novoy-britanskoy-korolevoy-stanet-kamilla-parker-boulz-264914666.html

Почему новой британской королевой станет Камилла Паркер-Боулз?

Почему новой британской королевой станет Камилла Паркер-Боулз?

В феврале Елизавета II объявила, что после ее смерти супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла, станет королевой-консортом 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T16:33+0400

2022-03-02T16:33+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Елизавета II поддалась на уговоры Чарльза о титуле его супруги, поэтому Камилла Паркер-Боулз станет новой британской королевой, заявил биограф Кристофер Андерсон.По мнению биографа британской королевской семьи, автора книги "Братья и жены: секреты частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган" Кристофера Андерсона, королева поддалась на уговоры принца Чарльза, который является наследником престола после смерти королевы."Думаю, после смерти принца Филиппа он стал прилагать еще больше усилий, чтобы королева поняла, что ему тоже нужен партнер. Известие о том, что Камилла станет королевой-консортом, подлило огонь в давний конфликт между сыновьями принца Чарльза — принцами Уильямом и Гарри", - сказал Андерсон.В феврале Елизавета II объявила, что после ее смерти супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуолльская Камилла, станет королевой-консортом.Первой женой принца Чарльза была принцесса Диана, погибшая в 1997 году. Считается, что Камилла была любовницей Чарльза еще при жизни Дианы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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