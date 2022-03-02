https://sputnik-georgia.ru/20220302/potasovka-vo-dvore-tbilisskogo-gorodskogo-suda-zakonchilas-vmeshatelstvom-politsii-264917959.html

Потасовка во дворе Тбилисского городского суда закончилась вмешательством полиции

Потасовка во дворе Тбилисского городского суда закончилась вмешательством полиции

В суде проходило слушание по громкому делу о расправе над журналистами 5 июля 2021 года 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T17:51+0400

2022-03-02T17:51+0400

2022-03-02T17:51+0400

беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов

грузия

новости

общество

тбилиси

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Слушание по делу о расправе над журналистами 5 июля 2021 года в Тбилисском городском суде прошло сегодня на фоне шума и потасовки.В этот день 5 июля противники ЛГБТ-сообщества устроили в Тбилиси настоящую охоту на журналистов, жестоко расправляясь с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках. Пострадали 53 работника СМИ – журналисты, операторы, фотографы. За расправу над работниками СМИ задержали 27 человек.Во дворе суда собрались радикально настроенные единомышленники обвинемых."Вы не сможете всегда ходить с охраной", - такие реплики звучали в адрес свидетелей.Агрессивно настроенные люди обвинили Цверава в том, что он сам сповоцировал нападение 5 июля, так как назвал собравшихся "ничтожеством".Для того чтобы разрядить ситуацию, на место вызвали сотрудников полиции.Подсудимых обвиняют в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении профессиональной деятельности, преследовании, совершенном с применением насилия, и участии в групповом насилии.В случае обвинительного приговора каждому из них грозит лишение свободы сроком от четырех до шести лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов, грузия, новости, общество, тбилиси, тбилисский городской суд