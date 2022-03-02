https://sputnik-georgia.ru/20220302/raketnyy-udar-v-rayone-televyshki-v-kieve---video-264912448.html
Ракетный удар в районе телевышки в Киеве – видео
Ракетный удар в районе телевышки в Киеве – видео
Смотрите в видео кадры очевидца, который снял момент нанесения ракетного удара в районе телевышки в Киеве. Сама телебашня устояла, но была разрушена аппаратная 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T15:07+0400
2022-03-02T15:07+0400
2022-03-02T15:11+0400
видео
мультимедиа
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конфликты
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Министерство обороны РФ перед этим выпустило предупреждение о том, что нанесет удары высокоточным оружием по инфраструктуре, которая используется для информационных атак против России. В Минобороны РФ заранее призвали мирных жителей Киева покинуть районы, в которых находятся ретрансляционные узлы.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, конфликты, видео
Ракетный удар в районе телевышки в Киеве – видео
15:07 02.03.2022 (обновлено: 15:11 02.03.2022) Подписаться на
Смотрите в видео кадры очевидца, который снял момент нанесения ракетного удара в районе телевышки в Киеве. Сама телебашня устояла, но была разрушена аппаратная
Министерство обороны РФ перед этим выпустило предупреждение о том, что нанесет удары высокоточным оружием по инфраструктуре, которая используется для информационных атак против России. В Минобороны РФ заранее призвали мирных жителей Киева покинуть районы, в которых находятся ретрансляционные узлы.