https://sputnik-georgia.ru/20220302/rossiya-gotova-obsudit-s-ukrainoy-garantii-bezopasnosti---lavrov-264924008.html
Россия готова обсудить с Украиной гарантии безопасности - Лавров
Россия готова обсудить с Украиной гарантии безопасности - Лавров
При этом Лавров подчеркнул, что требования, которые выдвигает Москва к Киеву, нельзя расценивать как капитуляцию Украины 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T21:15+0400
2022-03-02T21:15+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Между тем Лавров пояснил, что требования, которые выдвигает Москва к Киеву, не правильно расценивать как капитуляцию Украины."Мы предлагаем договоренность. Она будет обеспечивать законные права всех народов, которые проживают на Украине, что включает в себя все без исключения национальные меньшинства, их равноправие. Это должно отразиться и в законодательстве Украины", — подчеркнул руководитель российской дипломатии.Лавров также добавил, что официальная Москва вопрос Крыма рассматривать не намерена, он закрыт: "Крым — это часть России".Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, лавров, в мире, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022
Россия готова обсудить с Украиной гарантии безопасности - Лавров
21:15 02.03.2022 (обновлено: 21:17 02.03.2022) Подписаться на
При этом Лавров подчеркнул, что требования, которые выдвигает Москва к Киеву, нельзя расценивать как капитуляцию Украины
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik.
Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости
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"Президент Зеленский заявил о готовности, вернее, о желании получить гарантии безопасности, — я считаю, что это позитивный шаг. Наши переговорщики готовы ко второму раунду обсуждения этих гарантий с украинскими представителями", — сказал министр в интервью телеканалу Al-Jazeera.
Между тем Лавров пояснил, что требования, которые выдвигает Москва к Киеву, не правильно расценивать как капитуляцию Украины.
"Мы предлагаем договоренность. Она будет обеспечивать законные права всех народов, которые проживают на Украине, что включает в себя все без исключения национальные меньшинства, их равноправие. Это должно отразиться и в законодательстве Украины", — подчеркнул руководитель российской дипломатии.
Лавров также добавил, что официальная Москва вопрос Крыма рассматривать не намерена, он закрыт: "Крым — это часть России".
Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях.
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