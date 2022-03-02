https://sputnik-georgia.ru/20220302/rossiya-gotova-obsudit-s-ukrainoy-garantii-bezopasnosti---lavrov-264924008.html

Россия готова обсудить с Украиной гарантии безопасности - Лавров

Россия готова обсудить с Украиной гарантии безопасности - Лавров

При этом Лавров подчеркнул, что требования, которые выдвигает Москва к Киеву, нельзя расценивать как капитуляцию Украины 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T21:15+0400

2022-03-02T21:15+0400

2022-03-02T21:17+0400

россия

лавров

в мире

новости

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1e/263997498_0:108:3063:1832_1920x0_80_0_0_4c28728c42a26f87b8e42e273001e70f.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.Между тем Лавров пояснил, что требования, которые выдвигает Москва к Киеву, не правильно расценивать как капитуляцию Украины."Мы предлагаем договоренность. Она будет обеспечивать законные права всех народов, которые проживают на Украине, что включает в себя все без исключения национальные меньшинства, их равноправие. Это должно отразиться и в законодательстве Украины", — подчеркнул руководитель российской дипломатии.Лавров также добавил, что официальная Москва вопрос Крыма рассматривать не намерена, он закрыт: "Крым — это часть России".Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, лавров, в мире, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022