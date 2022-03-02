https://sputnik-georgia.ru/20220302/rossiya-zaregistrirovala-preparat-ateriksen-dlya-lecheniya-koronavirusa-264912837.html

Россия зарегистрировала препарат "Атериксен" для лечения коронавируса

Россия зарегистрировала препарат "Атериксен" для лечения коронавируса

Показанием к применению препарата является лечение новой коронавирусной инфекции легкого течения у взрослых 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T16:02+0400

2022-03-02T16:02+0400

2022-03-02T16:02+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Российский Минздрав зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения COVID-19, следует из данных реестра лекарственных средств.Отмечается, что показанием к применению препарата является лечение новой коронавирусной инфекции легкого течения у взрослых, следует из инструкции, опубликованной в реестре.Об "Атериксене" известно следующее: препарат в виде таблеток применяется внутрь и запивается водой. Поясняется, что начинать принимать его необходимо с момента появления первых симптомов вируса, предпочтительно не позднее 36 часов от начала болезни.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, новости, общество, россия