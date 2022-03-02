https://sputnik-georgia.ru/20220302/rossiya-zaregistrirovala-preparat-ateriksen-dlya-lecheniya-koronavirusa-264912837.html
Россия зарегистрировала препарат "Атериксен" для лечения коронавируса
Россия зарегистрировала препарат "Атериксен" для лечения коронавируса
Показанием к применению препарата является лечение новой коронавирусной инфекции легкого течения у взрослых 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T16:02+0400
2022-03-02T16:02+0400
2022-03-02T16:02+0400
коронавирус covid-19
новости
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/05/251078473_0:0:1909:1074_1920x0_80_0_0_82269cc658af8bb5a156f6f039b0f70e.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Российский Минздрав зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения COVID-19, следует из данных реестра лекарственных средств.Отмечается, что показанием к применению препарата является лечение новой коронавирусной инфекции легкого течения у взрослых, следует из инструкции, опубликованной в реестре.Об "Атериксене" известно следующее: препарат в виде таблеток применяется внутрь и запивается водой. Поясняется, что начинать принимать его необходимо с момента появления первых симптомов вируса, предпочтительно не позднее 36 часов от начала болезни.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/05/251078473_0:0:1771:1328_1920x0_80_0_0_637445945b20fffbf397359d8cf8576e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, новости, общество, россия
Россия зарегистрировала препарат "Атериксен" для лечения коронавируса
Подписаться на
Показанием к применению препарата является лечение новой коронавирусной инфекции легкого течения у взрослых
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik.
Российский Минздрав зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения COVID-19, следует из данных реестра
лекарственных средств.
"Торговое наименование: Атериксен. Дата государственной регистрации: 28.02.2022", – сказано в документе.
Отмечается, что показанием к применению препарата является лечение новой коронавирусной инфекции легкого течения у взрослых, следует из инструкции, опубликованной в реестре.
Об "Атериксене" известно следующее: препарат в виде таблеток применяется внутрь и запивается водой. Поясняется, что начинать принимать его необходимо с момента появления первых симптомов вируса, предпочтительно не позднее 36 часов от начала болезни.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.