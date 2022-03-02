https://sputnik-georgia.ru/20220302/rosturizm-rekomenduet-rossiyanam-ne-ezdit-v-strany-kotorye-vveli-sanktsii-protiv-rossii-264901488.html
Ростуризм рекомендует россиянам не ездить в страны, которые ввели санкции против России
Ростуризм рекомендует россиянам не ездить в страны, которые ввели санкции против России
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Федеральное агентство по туризму России рекомендовало россиянам по возможности отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции... 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T10:43+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Федеральное агентство по туризму России рекомендовало россиянам по возможности отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции и ограничения против России, сообщает пресс-служба ведомства.Запад начал ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Так, Евросоюз и Канада запретили любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.Россиянам рекомендовано выбирать страны, "которые открыты для поездок с туристическими целями и не вводили против России никаких ограничений". Это Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств."Ряд направлений, включая некоторые страны Латинской Америки, уже недоступны туристам из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады, так как путь к ним связан с повышенными рисками. Это такие страны, как Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла", - объяснили в ведомстве.Кроме того, как напомнила глава Ростуризма Зарина Догузова, помимо доступных зарубежных стран забронировать предстоящий отдых можно на территории России. Ведомство просит туристов внимательно следить за информацией МИД России, Ростуризма и Росавиации об изменении статуса актуальных туристических направлений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, в мире, канада, росавиация, ростуризм, мид россии
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Федеральное агентство по туризму России рекомендовало россиянам по возможности отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции и ограничения против России, сообщает пресс-служба ведомства.
Запад начал ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. Так, Евросоюз и Канада запретили любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.
"В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию", - цитирует РИА Новости
сообщение Ростуризма.
Россиянам рекомендовано выбирать страны, "которые открыты для поездок с туристическими целями и не вводили против России никаких ограничений". Это Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам и ряд других государств.
"Ряд направлений, включая некоторые страны Латинской Америки, уже недоступны туристам из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады, так как путь к ним связан с повышенными рисками. Это такие страны, как Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла", - объяснили в ведомстве.
Кроме того, как напомнила глава Ростуризма Зарина Догузова, помимо доступных зарубежных стран забронировать предстоящий отдых можно на территории России.
Ведомство просит туристов внимательно следить за информацией МИД России, Ростуризма и Росавиации об изменении статуса актуальных туристических направлений.
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