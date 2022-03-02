https://sputnik-georgia.ru/20220302/stoimost-nefti-brent-prevysila-113-dollarov-za-barrel-264918454.html

Стоимость нефти Brent превысила 113 долларов за баррель

Стоимость нефти Brent превысила 113 долларов за баррель

Апрельские фьючерсы на WT дорожали на 7,5% - до 111,18 доллара 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T18:08+0400

2022-03-02T18:08+0400

2022-03-02T18:12+0400

цены на нефть

экономика

в мире

новости

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24769/86/247698638_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7887d641b55fdbd9f99bc73a805c6a2c.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Стоимость нефти вновь бьет рекорды: мировые цены ускорили рост до 7,5%, стоимость марки Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года, свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.Альянс ОПЕК+ по итогам заседания в среду заявил, что в апреле продолжит плановое увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание альянса запланировано на 31 марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

цены на нефть, экономика, в мире, новости, опек