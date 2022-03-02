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Стоимость нефти Brent превысила 113 долларов за баррель
Стоимость нефти Brent превысила 113 долларов за баррель
Апрельские фьючерсы на WT дорожали на 7,5% - до 111,18 доллара 02.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-02T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Стоимость нефти вновь бьет рекорды: мировые цены ускорили рост до 7,5%, стоимость марки Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года, свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости.Альянс ОПЕК+ по итогам заседания в среду заявил, что в апреле продолжит плановое увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание альянса запланировано на 31 марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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цены на нефть, экономика, в мире, новости, опек
Стоимость нефти Brent превысила 113 долларов за баррель
18:08 02.03.2022 (обновлено: 18:12 02.03.2022) Подписаться на
Апрельские фьючерсы на WT дорожали на 7,5% - до 111,18 доллара
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik.
Стоимость нефти вновь бьет рекорды: мировые цены ускорили рост до 7,5%, стоимость марки Brent превысила 113 долларов за баррель впервые с 30 июня 2014 года, свидетельствуют данные торгов, пишет РИА Новости
.
Так, по состоянию на 16.11 мск, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 7,53%, до 112,82 доллара за баррель, а минутами ранее превышала 113 долларов впервые с конца июня 2014 года. Апрельские фьючерсы на WT дорожали на 7,5% - до 111,18 доллара.
Альянс ОПЕК+ по итогам заседания в среду заявил, что в апреле продолжит плановое увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание альянса запланировано на 31 марта.
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