https://sputnik-georgia.ru/20220302/tsentralnye-rayony-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-264918911.html

Центральные районы Тбилиси останутся без воды

Центральные районы Тбилиси останутся без воды

Авария произошла на улице Гагарина в районе Сабуртало. Сейчас на месте мобилизована техническая группа компании 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T18:32+0400

2022-03-02T18:32+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Жители части центральных районов Тбилиси останутся без воды из-за аварии, говорится в сообщении компании по водоснабжению столицы Georgia Water & Power (GWP).По информации компании, авария произошла на улице Гагарина в районе Сабуртало. На месте мобилизована техническая группа компании.Во избежание дискомфорта для населения основная часть сложных восстановительных работ будет проводится в ночное время.Таким образом, водоснабжение будет ограничено со 2 марта с 22:00 до 3 марта 14:00 по местному времени для следующих районов:Мтацминда – КрцанисиПроспект Меликишвили и Руставели, I-II переулок Костава, ул. братьев Какабедзе, Макашвили, Гогебашвили, Варазисхеви, Анджапаридзе, Грибоедова, Ал. Чавчавадзе, Ингороква, Жвания, Амаглобели, Леонидзе, Татишвили, Петриашвили, Кутателадзе и прилегающие улицы, поселок Окрокана, Пушкина, Хандзтели, Иерусалима, Винный подъем, Коте Абхази и прилегающих улицах.Ваке – СабурталоЧасть проспекта Чавчавадзе, улица Мцхета, Кобулети, Шатберашвили, Кекелидзе, Табидзе, Барнова, Палиашвили, Абашидзе, Жвания, Аракишвили, Мосашвили, Бердзенишвили, Кавсадзе, Кипшидзе и на прилегающих улицах.Подача воды также будет ограничена абонентам проспекта Пекина, части проспекта Важа-Пшавела, улиц Костава, Долидзе, Иоселиани, Мгалоблишвили, Ташкента, Гагарина, Шартава, Иосебидзе, Канделаки, площадь Жвания, Земо Ведзиси, Цинадзе, Мицкевича, Саирме, Бахтриони, Тамарашвили, части Университетской улицы, Лорткипанидзе, Пансадани и прилегающих улицах.Дидубе – ЧугуретиБез воды останутся абоненты улицы Ушанги Чхеидзе, часть абонентов улицы Марджанишвили, Белиашвили и прилегающих улиц. Компания приносит извинения населению за доставленный дискомфорт. До полного восстановления водоснабжения, компания будет снабжать население водой цистерной.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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вода, грузия, новости, тбилиси