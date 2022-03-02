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Цены на газ в Европе превышают $1800 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превышают $1800 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе выросли после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указы о независимости ДНР и ЛНР 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T14:29+0400

2022-03-02T14:29+0400

2022-03-02T15:40+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. По данным лондонской биржи ICE Futures, стоимость фьючерсов на газ в Европе растет в среду почти на 30% и впервые с 23 декабря превышает 1800 долларов за тысячу кубометров.Как передает РИА Новости, стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF на открытии была близка к 1500 долларам, затем котировки немного снизились, после чего перешли к устойчивому росту. Ценовой максимум в 11:35 мск достиг 1866,3 доллара, что на 33% выше расчетной цены накануне – 1396,5 доллара.Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.Если в начале и середине февраля фьючерсы торговались в диапазоне 800-1030 долларов за тысячу кубометров, то в конце месяца резко подорожали до 1650 долларов. Эксперты отмечали, что цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября – уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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