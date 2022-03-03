https://sputnik-georgia.ru/20220303/chto-v-gruzii-podorozhalo-bolshe-vsego-top-10-naimenovaniy-264949962.html

Что в Грузии подорожало больше всего: топ-10 наименований

Что в Грузии подорожало больше всего: топ-10 наименований

Годовая инфляция основное влияние оказала на изменение цен в следующих группах: продукты и безалкогольные напитки; коммунальные услуги и транспорт 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T20:57+0400

2022-03-03T20:57+0400

2022-03-03T20:57+0400

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Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в феврале 2022 года по сравнению с январем 2022 года инфляция составила 0,9%, а уровень годовой инфляции (февраль 2021 года к февралю 2022 года) - 13,7%.По сравнению с февралем 2021 года больше всего цены на выросли на электроэнергию и газ, водоснабжение и овощи.В группе продукты и безалкогольные напитки цены выросли на 17,3%, в группе коммунальные услуги - на 45,8%, в группе овощи и бахчевые - на 14,5%.Для борьбы с высокой инфляцией Национальный банк Грузии прогнозирует сравнительно долгосрочное сохранение жесткой монетарной политики.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, на что в стране выросли цены больше всего.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, инфографика, инфляция, инфографика