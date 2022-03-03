https://sputnik-georgia.ru/20220303/chto-v-gruzii-podorozhalo-bolshe-vsego-top-10-naimenovaniy-264949962.html
Что в Грузии подорожало больше всего: топ-10 наименований
Что в Грузии подорожало больше всего: топ-10 наименований
Годовая инфляция основное влияние оказала на изменение цен в следующих группах: продукты и безалкогольные напитки; коммунальные услуги и транспорт 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T20:57+0400
2022-03-03T20:57+0400
2022-03-03T20:57+0400
грузия
новости
экономика
инфографика
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/03/264949241_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_627f95350b5e7792d589e48e2360ec9b.jpg
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в феврале 2022 года по сравнению с январем 2022 года инфляция составила 0,9%, а уровень годовой инфляции (февраль 2021 года к февралю 2022 года) - 13,7%.По сравнению с февралем 2021 года больше всего цены на выросли на электроэнергию и газ, водоснабжение и овощи.В группе продукты и безалкогольные напитки цены выросли на 17,3%, в группе коммунальные услуги - на 45,8%, в группе овощи и бахчевые - на 14,5%.Для борьбы с высокой инфляцией Национальный банк Грузии прогнозирует сравнительно долгосрочное сохранение жесткой монетарной политики.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, на что в стране выросли цены больше всего.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/03/264949241_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4a09ba93b3e865ef2acad250bda4cd3b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, инфографика, инфляция, инфографика
Что в Грузии подорожало больше всего: топ-10 наименований
Подписаться на
Годовая инфляция основное влияние оказала на изменение цен в следующих группах: продукты и безалкогольные напитки; коммунальные услуги и транспорт
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в феврале 2022 года по сравнению с январем 2022 года инфляция составила 0,9%, а уровень годовой инфляции (февраль 2021 года к февралю 2022 года) - 13,7%.
По сравнению с февралем 2021 года больше всего цены на выросли на электроэнергию и газ, водоснабжение и овощи.
В группе продукты и безалкогольные напитки цены выросли на 17,3%, в группе коммунальные услуги - на 45,8%, в группе овощи и бахчевые - на 14,5%.
Для борьбы с высокой инфляцией Национальный банк Грузии прогнозирует сравнительно долгосрочное сохранение жесткой монетарной политики.
В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете, на что в стране выросли цены больше всего.