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Делегации России и Украины завершили второй раунд переговоров

Делегации России и Украины завершили второй раунд переговоров

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Второй раунд российско-украинских переговоров завершен, сообщает Sputnik Беларусь. 03.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Второй раунд российско-украинских переговоров завершен, сообщает Sputnik Беларусь.По словам главы российской делегации Владимира Мединского, Россия и Украина смогли найти понимание по части пунктов на переговорах. Кроме того, главный вопрос, который решили сегодня, - спасение людей, гражданских лиц.Как рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк после завершения второго раунда переговоров, украинская сторона не получила тех результатов, на которые рассчитывала, но есть определенные договоренности.Начались переговоры в 17:50. Перед началом переговоров участники обменялись рукопожатиями.Первый раунд переговоров состоялся в понедельник на территории Гомельской области.Россия начала операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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в мире, новости, россия, политика, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022