https://sputnik-georgia.ru/20220303/depozity-i-kredity-yurlits-v-vtb-gruziya-peredany-liberty-bank-264951193.html

Депозиты и кредиты юрлиц в ВТБ Грузия переданы Liberty Bank

Депозиты и кредиты юрлиц в ВТБ Грузия переданы Liberty Bank

Речь идет о компаниях малого и среднего бизнеса, у которых были депозиты и кредиты в ВТБ 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T21:34+0400

2022-03-03T21:34+0400

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грузия

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liberty bank

национальный банк грузии

антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Liberty Bank переданы депозиты и кредиты юридических лиц, открытые в попавшем под санкции банке VTB Bank Georgia, говорится в сообщении Нацбанка Грузии."В результате консультаций VTB Bank Georgia и Liberty Bank достигли соглашения, согласно которому определенная часть депозитов и кредитов юридических лиц перейдет в Liberty Bank", - говорится в сообщении.Согласно информации Нацбанка, речь идет о компаниях малого и среднего бизнеса, у которых были депозиты и кредиты в ВТБ.В сообщении подчеркивается, что Национальный банк Грузии действует в соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями, и своей главной задаче быть гарантом защиты средств вкладчиков.Ранее Нацбанк Грузии принял решение перевести все счета и кредиты физических лиц в "Базис банк". Всем бывшим пользователям VTB Bank Georgia сохраняются все условия и тарифы, неизменными остались их вклады и кредитные обязательства. Они как клиенты "Базис банка" будут получать обслуживание в "Базис банке".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, liberty bank, национальный банк грузии, антироссийские санкции