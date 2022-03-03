https://sputnik-georgia.ru/20220303/depozity-i-kredity-yurlits-v-vtb-gruziya-peredany-liberty-bank-264951193.html
Депозиты и кредиты юрлиц в ВТБ Грузия переданы Liberty Bank
Депозиты и кредиты юрлиц в ВТБ Грузия переданы Liberty Bank
Речь идет о компаниях малого и среднего бизнеса, у которых были депозиты и кредиты в ВТБ 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T21:34+0400
2022-03-03T21:34+0400
2022-03-03T21:51+0400
грузия
новости
экономика
liberty bank
национальный банк грузии
антироссийские санкции
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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Liberty Bank переданы депозиты и кредиты юридических лиц, открытые в попавшем под санкции банке VTB Bank Georgia, говорится в сообщении Нацбанка Грузии."В результате консультаций VTB Bank Georgia и Liberty Bank достигли соглашения, согласно которому определенная часть депозитов и кредитов юридических лиц перейдет в Liberty Bank", - говорится в сообщении.Согласно информации Нацбанка, речь идет о компаниях малого и среднего бизнеса, у которых были депозиты и кредиты в ВТБ.В сообщении подчеркивается, что Национальный банк Грузии действует в соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями, и своей главной задаче быть гарантом защиты средств вкладчиков.Ранее Нацбанк Грузии принял решение перевести все счета и кредиты физических лиц в "Базис банк". Всем бывшим пользователям VTB Bank Georgia сохраняются все условия и тарифы, неизменными остались их вклады и кредитные обязательства. Они как клиенты "Базис банка" будут получать обслуживание в "Базис банке".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, liberty bank, национальный банк грузии, антироссийские санкции
Депозиты и кредиты юрлиц в ВТБ Грузия переданы Liberty Bank
21:34 03.03.2022 (обновлено: 21:51 03.03.2022) Подписаться на
Речь идет о компаниях малого и среднего бизнеса, у которых были депозиты и кредиты в ВТБ
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Liberty Bank переданы депозиты и кредиты юридических лиц, открытые в попавшем под санкции банке VTB Bank Georgia, говорится в сообщении Нацбанка Грузии.
"В результате консультаций VTB Bank Georgia и Liberty Bank достигли соглашения, согласно которому определенная часть депозитов и кредитов юридических лиц перейдет в Liberty Bank", - говорится в сообщении.
Согласно информации Нацбанка, речь идет о компаниях малого и среднего бизнеса, у которых были депозиты и кредиты в ВТБ.
"Работа над портированием клиентов уже началась, и с 3 марта поэтапно Liberty Bank начнет обслуживание вкладчиков и взявших кредиты компаний малого и среднего бизнеса в своих филиалах", - говорится в сообщении.
В сообщении подчеркивается, что Национальный банк Грузии действует в соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями, и своей главной задаче быть гарантом защиты средств вкладчиков.
Ранее Нацбанк Грузии принял решение перевести все счета и кредиты физических лиц в "Базис банк". Всем бывшим пользователям VTB Bank Georgia сохраняются все условия и тарифы, неизменными остались их вклады и кредитные обязательства. Они как клиенты "Базис банка" будут получать обслуживание в "Базис банке".
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