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Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T17:35+0400
2022-03-03T17:35+0400
2022-03-03T19:24+0400
россия
политика
мария захарова
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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россия, политика, мария захарова, видео
Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой - видео
17:35 03.03.2022 (обновлено: 19:24 03.03.2022) Подписаться на
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.