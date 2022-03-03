https://sputnik-georgia.ru/20220303/goroskop-na-segodnya-4-marta-2022-po-znakam-zodiaka-264920786.html

Гороскоп на сегодня 4 марта 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 4 марта 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 4 марта, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого — предостерегает от возможных неприятностей

2022-03-03T09:52+0400

2022-03-03T09:52+0400

2022-03-03T09:58+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 4 марта, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овнам 4 марта нужно проявить деловую хватку и напористость, что произведет хорошее впечатление на руководство и поможет продвинуться по карьерной лестнице. Знаку зодиака больше внимания и времени следует уделять родным, чтобы их не обвинили в бездушии и черствости. Овны сегодня будут наслаждаться романтикой.У Тельцов 4 марта появится шанс заключить выгодный контракт, хотя общение с деловыми партнерами будет даваться тяжело. Гороскоп рекомендует представителям знака зодиака проявить сегодня больше выдержки и самообладания, чтобы не доводить до разрыва отношений. Одиноких ждет интересное знакомство.Близнецам 4 марта придется решать проблемы. Гороскоп рекомендует им проявить осторожность даже в мелочах. Представителям знака зодиака не следует сегодня давать в долг – они не только потеряют деньги, но и наживут врагов. Энергетический фон Близнецов сегодня понижен. Они не должны переутомляться, иначе восстановить силы будет трудно.Раку 4 марта нужно избегать общения с въедливыми людьми, способными докапываться буквально до каждой мелочи. У семейных представителей знака зодиака отношения гармоничны. Благоприятно сегодня отправиться всей семьей на прогулку, но от крупных покупок лучше отказаться. Одиноких сегодня ждет романтическая встреча.Львов 4 марта ждет спокойный, даже можно сказать скучный рабочий день, что предпочтительнее, чем стрессы и авралы. У знака зодиака есть шанс сегодня обзавестись нужными связями, которые помогут им продвинуться по карьерной лестнице или сменить работу на более доходную. Посещение бассейна поможет Львам снять напряжение.Девам 4 марта не следует рисковать и к любому делу нужно подходить серьезно и без спешки. Шопинг представителям знака зодиака сегодня просто противопоказан – они могут впустую потратить много денег. По гороскопу Девы сегодня должны общаться только с приятными людьми и заряжаться позитивной энергией.Весам 4 марта нужно попридержать свои идеи при себе, так как начальство сегодня их не оценит. Чтобы избежать конфликтов знаку зодиака желательно сегодня обуздать эмоции и проявить больше выдержки. По гороскопу Весам не следует обсуждать свою личную жизнь с друзьями – лучше самому разобраться в своих чувствах.У Скорпионов 4 марта может быть нервное перенапряжение и конфликт со старшими в семье. Гороскоп рекомендует знаку зодиака сохранить сегодня хладнокровие и продумать план выхода из затруднительной ситуации. Скорпионам после напряженного дня нужно как следует отдохнуть – желательно пройтись на свежем воздухе.Стрельцы 4 марта смогут заключить выгодные сделки, но прежде чем подписывать документы нужно внимательно изучить договор. В общении с начальством и с коллегами ожидаются затруднения. Гороскоп рекомендует знаку зодиака проявить сдержанность и не доводить до конфликта. Одиноких Стрельцов ждет романтический вечер.Козероги 4 марта смогут позволить себе то, в чем раньше отказывали. Семейным представителям знака зодиака нужно держать эмоции под контролем и больше внимания уделять второй половинке. Что касается одиноких представителей знака зодиака, то сегодня не самый удачный день для поиска партнера и изменения жизни.Водолеям 4 марта придется работать засучив рукава, что позитивно скажется на зарплате. Благоприятно сегодня для знакомства и дружеского общения. Представителям знака зодиака, которые хотят стать стройнее, гороскоп рекомендует записаться в фитнес-центр. В отношениях с близкими у семейных царит гармония, одинокие найдут себе пару.По гороскопу Рыбам 4 марта не следует приобретать дорогих вещей, ибо денежных поступлений пока не предвидится. Представителям знака зодиака нужно сменить обстановку и отдохнуть. Придирчивость Рыб может испортить отношения с партнером – им стоит умерить свой пыл, если хотят, чтобы отношения развивались и дальше.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака