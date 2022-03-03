https://sputnik-georgia.ru/20220303/kontserty-pianistki-khatii-buniatishvili-proydut-vo-frantsii-i-germanii-264947762.html

Концерты пианистки Хатии Буниатишвили пройдут во Франции и Германии

Концерты пианистки Хатии Буниатишвили пройдут во Франции и Германии

В программе пианистки произведения Рахманинова, Петра Чайковского, Клода Дебюсси, Мориса Равеля и других композиторов 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T19:24+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Концерты всемирно известной грузинской пианистки Хатии Буниатишвили пройдут весной во Франции и Германии, сообщается на официальном сайте музыканта.В Германия знаменитая грузинка сыграет Рахманинова на сцене Форум Кармен Вюрт в Кюнцельзау 26 марта. Концерт пройдет в сопровождении оркестра под управлением итальянского дирижера Клаудио Ванделли.А с 31 марта по 2 апреля выступления Буниатишвили пройдут в Мюнхенской филармонии, в сопровождении Симфонического оркестра Баварского радио.Чем известна Буниатившили?Хатия Буниатишвили живет в Париже и является гражданкой Грузии и Франции. Дважды она стала лауреатом одной из престижных наград Echo Klassik – в 2012 году за альбом Ференца Листа, а в 2016 году за свой альбом "Калейдоскоп", в который вошли произведения Мусоргского, Равеля и Стравинского. На сегодняшний день Буниатишвили покорила множество слушателей в разных странах мира.Хатия родилась в Тбилиси в 1987 году. Игре на фортепиано начала обучаться вместе со старшей сестрой Гванцей в возрасте трех лет под руководством матери. В шесть лет она дала свой первый концерт с камерным оркестром в Тбилиси.Будучи студенткой консерватории, в 2003 году Хатия получила специальный приз на Международном конкурсе молодых пианистов им. Владимира Горовица в Киеве, а также первый приз на конкурсе поддержки молодых грузинских музыкантов, учредителем которого является русская и австрийская пианистка Елизавета Леонская.Буниатишвили также является лауреатом премии Borletti-Buitoni Trust Award (2010). А ее альбом под названием Schubert в марте 2019 года возглавил французский чарт классической музыки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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хатия буниатишвили, франция, культура, грузия, новости, германия, пианисты