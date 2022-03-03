https://sputnik-georgia.ru/20220303/medinskiy-o-vtoroy-sessii-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov---video-264931195.html

Мединский о второй сессии российско-украинских переговоров – видео

Мединский о второй сессии российско-украинских переговоров – видео

Глава делегации России на российско-украинских переговорах Владимир Мединский рассказал журналистам, что делегация Украины уже выехала из Киева. Что он заявил... 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T11:48+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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украина

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Мединский отметил, что на первой переговорной сессии обсуждались вопросы прекращения огня и украинская делегация брала время на размышления и консультации с Киевом. Также глава российской делегации поблагодарил Белоруссию за гостеприимство и профессиональную организацию переговоров.

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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, украина, видео