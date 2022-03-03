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Мединский о второй сессии российско-украинских переговоров – видео
Мединский о второй сессии российско-украинских переговоров – видео
Глава делегации России на российско-украинских переговорах Владимир Мединский рассказал журналистам, что делегация Украины уже выехала из Киева. Что он заявил... 03.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-03T11:48+0400
2022-03-03T11:48+0400
2022-03-03T11:54+0400
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Мединский отметил, что на первой переговорной сессии обсуждались вопросы прекращения огня и украинская делегация брала время на размышления и консультации с Киевом. Также глава российской делегации поблагодарил Белоруссию за гостеприимство и профессиональную организацию переговоров.
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, украина, видео
Мединский о второй сессии российско-украинских переговоров – видео
11:48 03.03.2022 (обновлено: 11:54 03.03.2022) Подписаться на
Глава делегации России на российско-украинских переговорах Владимир Мединский рассказал журналистам, что делегация Украины уже выехала из Киева. Что он заявил – смотрите в видео
Мединский отметил, что на первой переговорной сессии обсуждались вопросы прекращения огня и украинская делегация брала время на размышления и консультации с Киевом. Также глава российской делегации поблагодарил Белоруссию за гостеприимство и профессиональную организацию переговоров.