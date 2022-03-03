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МИД: РФ не отказывается от экономического сотрудничества с Западом

МИД: РФ не отказывается от экономического сотрудничества с Западом

Замминистра призвал российский бизнес не опускать руки из-за введенных западными странами санкций 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T12:47+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Россия не против экономического сотрудничества с Западом, но акцент будет перенесен на евразийское сотрудничество, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.Западные страны объявили о новых антироссийских санкциях в ответ на спецоперацию России на Украине. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.При этом он отметил, что в условиях введенных Западом санкций открываются внутренние возможности, которыми нужно воспользоваться. Российский бизнес не должен опускать руки, стрессовый сценарий был отработан в пандемию. По словам замминистра, от антироссийских санкций Запада пострадает мировая экономика. "В этих условиях пострадает мировая экономика, пострадают глобальные процессы экономические. Шуметь и драконовские меры принимать определенное время можно, потом от них придется отойти, потому что это будет дорого стоить", - сказал Панкин.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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