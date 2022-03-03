https://sputnik-georgia.ru/20220303/nachalsya-vtoroy-raund-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-v-belarusi-264947944.html

Начался второй раунд российско-украинских переговоров в Беларуси

Начался второй раунд российско-украинских переговоров в Беларуси

Перед началом переговоров участники обменялись рукопожатиями 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T19:04+0400

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2022-03-03T19:10+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Переговоры представителей России и Украины проходят в Беловежской пуще, сообщил Sputnik Беларусь.Первый раунд переговоров состоялся в понедельник на территории Гомельской области.Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.Россия начала операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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в мире, россия, украина, политика, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022